Γιώργος Λιάγκας: Δεν είναι ανάγκη να βλέπετε την εκπομπή μας τρεισήμισι ώρες, ούτε εμείς θα αντέχαμε

THESTIVAL TEAM

Δίνοντας τα δώρα της εκπομπής το πρωί της Παρασκευής, ο Γιώργος Λιάγκας άδραξε την ευκαιρία να πετάξει για ακόμα μια φορά το καρφί του στον αέρα, σχετικά με τη μεγάλη διάρκεια που έχει η εκπομπή του τη φετινή σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, γελώντας με νόημα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε στους τηλεθεατές: «Προσέξτε, και να μην είστε τηλεθεατές και να είστε περαστικοί, κάντε προσπάθεια, δεν είναι ανάγκη να την βλέπετε την εκπομπή τρεις ώρες, τρεισήμισι. Ούτε εμείς θα αντέχαμε».

Όπως γνωρίζουμε, ο Γιώργος Λιάγκας έχει εκφράσει εδώ και πολύ καιρό την άποψή του πως η εκπομπή πρέπει να έχει μικρότερη διάρκεια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος έχει ζητήσει τη μείωση της διάρκειάς της την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Γιώργος Λιάγκας

