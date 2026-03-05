MENOY

Γιώργος Λιάγκας: “Απύθμενη βλακεία της Αριστεράς, διάβασα άρθρα ότι ο Μπραντ Πιτ αλλοίωσε τον χαρακτήρα της Ύδρας”

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή κάποια αρνητικά δημοσιεύματα για την παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε στον αέρα του Πρωινό την Πέμπτη.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε ως εξής: «Θέλω να σας πω, ότι είναι απύθμενη η βλακεία του Έλληνα. Χθες διάβασα κάτι άρθρα, «πόσο αλλοίωσε τον χαρακτήρα της Ύδρας, η εμμονή της ελληνικής τηλεόρασης με τον Μπραντ Πιτ». Και το έγραφαν το άρθρο αυτό δύο σοβαροί άνθρωποι κατά τα λοιπά. Και λέω, μας έχει πιάσει τέτοια μαζική ηλιθιότητα στην Ελλάδα; Ήρθε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ παγκοσμίως. Παγκοσμίως! Ασχοληθήκαμε προφανώς, όχι σε υπερβολή, όπως θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την παρουσία ενός μεγάλου σταρ στη χώρα μας.

Αν τα πλάνα αυτά έπαιξαν και στο εξωτερικό, είδαν και στο εξωτερικό ότι έχουμε ένα από τα ωραιότερα νησιά του κόσμου, που είναι η Ύδρα. Γιατί αλλοίωσε τον χαρακτήρα της Ύδρας; Δεν κατάλαβα. Και το ανέλυαν σοβαρά, πώς αλλοίωσε, λέει, η εμμονή των μέσων με τον Μπραντ Πιτ και την Ύδρα. Πού αλλοίωσε τον χαρακτήρα της Ύδρας δηλαδή πραγματικά; Δηλαδή όλη αυτή η βλακεία της Αριστεράς, ειλικρινά η θεοβλακεία της Αριστεράς πια…».

Ο Πάνος Κατσαρίδης παρενέβη σε αυτό σημείο λέγοντας το εξής: «Εδώ βγήκε ο Μπιμπίλας και μας είπε αρχοντοχωριάτες, επειδή ασχοληθήκαμε με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα».

Και τότε ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Αυτός πια… Άλλος διανοούμενος κι αυτός τώρα. Κοίταξε να δεις… Έμπλεξαν όλοι οι διανοούμενοι μαζί τώρα, μαζί με τους άλλους τους δυο χτες, έμπλεξε και ο διανοούμενος Μπιμπίλας τώρα, μην μπλέξουμε τα μπούτια μας».

