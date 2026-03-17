Γιώργος Λάγιος για Real View: Μόλις τελειώσει η τηλεοπτική κακοποίηση των ανθρώπων, η εκπομπή θα πάει καλύτερα

Στην εκπομπή «Real View» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ο Γιώργος Λάγιος στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

«Δεν είναι το Real View το μεσημέρι, αν ήταν η ίδια εκπομπή, δεν θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα», είπε αρχικά ο Γιώργος Λάγιος.

Ο Γιώργος Λάγιος είπε στη συνέχεια: «Μόλις τελειώσει η τηλεοπτική κακοποίηση των ανθρώπων, η εκπομπή θα πάει καλύτερα. Τους είπα να πάω στο πλατό να απαντήσω σε αυτά που έλεγαν για μένα και με αγνόησαν. Για να πάω τώρα στο Real View θέλω μισό εκατομμύριο ευρώ, ρεαλιστικό νούμερο. Δεν θα τους δώσω ούτε ένα 0.1% τηλεθέαση πια».

Ο Γιώργος Λάγιος ανέφερε επίσης: «Με τη Δάφνη Καραβοκύρη δεν μιλάμε. Η Σοφία Μουτίδου έχει μιλήσει με τα χειρότερα λόγια για μένα, αλλά θα πάρει τις απαντήσεις της. Από τις παρουσιάστριες, κρατάω μόνο την Ελίνα Παπίλα που είναι ευγενική».

