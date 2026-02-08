Γιώργος Καπουτζίδης στην ΕΡΤ: Τέταρτο κανάλι είναι αυτό, που βρίσκομαι, στην ίδια σεζόν

Μαζί με την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Eurovision GR που παρακολουθήσαμε το απόγευμα της Κυριακής, με αφορμή την παρουσίαση των επερχόμενων ημιτελικών και του εθνικού τελικού της Eurovision 2026.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δημοφιλής δημιουργός εξήγησε γιατί φέτος τον είδαμε σε περισσότερα από τρία τηλεοπτικά κανάλια μέσα σε μία μόλις σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης παραδέχθηκε αρχικά πως “για την Eurovision έχω πει και στα κορίτσια… κανονίστε, να τα πάμε καλά φέτος για να μας πάρουν έτσι όπως είμαστε και του χρόνου. Αλλά μέχρι του χρόνου νομίζω ότι θα ήθελα να έχω μια πιο ξεκούραστη χρονιά, να γράψω λίγο και να κάνω τέτοια πράγματα. Φέτος έτυχε και έγιναν πολλά πράγματα”.

“Δηλαδή ήταν το Παρά Πέντε, ήταν ότι βγήκαν στον αέρα οι Σέρρες, ήταν το The Voice… Οπότε ήταν όλα μαζί. Τέταρτο κανάλι είναι αυτό, στην ίδια σεζόν, που βρίσκομαι”.

“Δεν μπορώ να πω όμως όχι όταν κάτι το αγαπώ και το θέλω, όπως δεν μπορώ να πω όχι και σε κάποιους ανθρώπους. Είναι πολύ όμορφο να δουλεύεις με ανθρώπους με τους οποίους να περνάς ωραία, είναι απαραίτητο αυτό. Η δουλειά είναι η μισή μέρα μας”.

“Αν είναι να πας σε ένα μέρος που δεν περνάς καλά, δεν έχεις κανέναν λόγο να σηκωθείς να βγεις από το σπίτι σου” συμπλήρωσε ακόμη ο Γιώργος Καπουτζίδης, στον αέρα της εκπομπής της Κέλλυς Βρανάκη και του Θάνου Παπαχάμου, την Κυριακή, στην ΕΡΤ.