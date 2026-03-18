Γιώργος Γρηγοριάδης: “Αυτός ήταν και ο όρος στο συμβόλαιο μου” – Τι αποκαλύπτει για το Action24

Από την Κύπρο, όπου βρέθηκε για ρεπορτάζ εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή, επέστρεψε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, μιλώντας στην κάμερα της Super Κατερίνα για την αγάπη του για τη δημοσιογραφία, την οικογένειά του, αλλά και τις εξελίξεις στην τηλεόραση.

«Άρτι αφιχθείς από Κύπρο για να καλύψουμε λίγο την κατάσταση εκεί στο νησί μας σχετικά με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Μια φορά ρεπόρτερ, πάντα ρεπόρτερ. Ήτανε και όρος μου αυτός στο Action24. Nαι παρουσίαση αμιγώς, αλλά όταν προκύπτει ένα μεγάλο θέμα εγώ θέλω να ’μαι εκεί. Μου αρέσει να είμαι εκεί, δεν το φοβάμαι το ρεπορτάζ», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Action24.

Για την αντίδραση της οικογένειάς του όταν τους ανακοίνωσε το ταξίδι, είπε: «Είχαν να το ζήσουν από την Ουκρανία αυτό το συναίσθημα, γιατί είχα βρεθεί πάλι στον πόλεμο της Ουκρανίας για έναν μήνα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι με κοίταξαν με μία περιέργεια. Τους εξήγησα ότι και ασφαλής είμαι και θα είμαι και ότι μου αρέσει αυτό γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Μου είπανε να προσέχεις, εις το επανιδείν και γεια σας».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του στο Action24, σημείωσε: «Πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ καλή ομάδα, τέσσερα άτομα που τα έχουμε βρει μεταξύ μας, τη δουλειά μας κάνουμε γι’ αυτό είμαστε εκεί. Θεωρώ ότι είμαστε επαγγελματίες και οι τέσσερις, επομένως όλα καλά».

Για το τηλεοπτικό του μέλλον κράτησε επιφυλακτική στάση: «Μάρτιος είναι ρε παιδιά… Περιμένετε ακόμα. Καταρχάς γιατί να μην είμαι; Είμαι μια χαρά εκεί. Εκτός αν έχει άλλα σχέδια η διεύθυνση, η διοίκηση, δεν ξέρω».

Για το «Καλημέρα Ελλάδα» και τις αλλαγές που έγιναν, ανέφερε: «Την έχω δει, εντάξει. Την έβλεπα και πριν, την βλέπω και τώρα με τις αλλαγές που έχουνε γίνει», ενώ για τις αποφάσεις των καναλιών τόνισε: «Δεν θα σχολιάσω εγώ τις αποφάσεις της διεύθυνσης ενός σταθμού. Αυτοί αποφασίζουν, απλά να γίνονται όλα για καλό. Το να μένουνε συνάδελφοι στη μέση της σεζόν χωρίς δουλειά, εμένα με στεναχωρεί».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην τηλεθέαση: «Όποιος πει ότι δεν τον ενδιαφέρει η τηλεθέαση στην τηλεόραση θα πει ψέματα. Σαφώς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύεσαι αν πας καλά ή αγχώνεσαι κακώς όταν δεν πας καλά».

Τέλος, ο Γιώργος Γρηγοριάδης μίλησε για το ενδεχόμενο να τον δούμε σε διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο: «Δεν με έχω φανταστεί καθόλου σε τηλεπαιχνίδι. Θα μου άρεσε να κάνω μία μουσική εκπομπή. Νομίζω ότι εκεί θα μπορούσα να ανταποκριθώ λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι τώρα είμαι ταγμένος στην ενημέρωση».