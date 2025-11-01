Γιώργος Γιαννόπουλος: Δεν είμαι μάντης, αλλά μπορώ να αναλύσω γιατί το Σόι Σου έκανε αυτά τα νούμερα τηλεθέασης

Λίγο μετά την επιστροφή της επιτυχημένης σειράς “Το σόι σου” στον Alpha, ο Γιώργος Γιαννόπουλος βρέθηκε καλεσμένος της Κέλλυς Βρανάκη στο πλατό της εκπομπής “Τζενερέισον ΣΚ” το απόγευμα του Σαββάτου στην ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος δήλωσε αρχικά πως “δεν είμαι μάντης, είμαι άνθρωπος που έχω μαζέψει μια εμπειρία χρόνων και μπορώ να αναλύσω γιατί το Σόι έκανε αυτά τα νούμερα τηλεθέασης. 45% μου λένε, με παίρνουν τηλέφωνο, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Είναι μια μοναδική χημεία”.

“Οι χημείες, ξέρετε, είναι δυσεύρετο αγαθό. Στον έρωτα, στην πολιτική, στα πάντα. Η χημεία στο “Σόι σου” ποια είναι; Είναι ότι οι χαρακτήρες που έφιαξε πριν 11 χρόνια ο Αποστόλης Τσαούσογλου είναι εξαιρετικοί, δεν είναι καλοί και κακοί άνθρωποι αλλά ολοκληρωμένοι χαρακτήρες. Κάθε άνθρωπος έχει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα”.

“Μετά στο κάστινγκ που έκανε η Δήμητρα Κωστοπούλου, που ήταν από τους βασικούς τότε στον Alpha, μαζί με τον πρώτο σκηνοθέτη, τον Νίκο Ζαπατίνα, φορέθηκαν οι χαρακτήρες στους κατάλληλους ανθρώπους. Οπότε αυτό είναι μια επιτυχία”.

“Το άλλο είναι ότι η οικογένεια σαν θεσμός στην Ελλάδα είναι κυρίαρχος, όλες οι μνήμες μας είναι γύρω από μια οικογένεια. Όπως και οι Ισραηλίτες, γιατί το φορμάτ είναι ισραηλίτικο, όπου η οικογένεια είναι πολύ ιερό και σεβαστό πράγμα” πρόσθεσε, επίσης, ο Γιώργος Γιαννόπουλος σ’ αυτή τη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.