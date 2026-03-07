Γιώργος Αμούτζας για Τάνια Μπρεάζου: Μου ‘χει δώσει πολλές συμβουλές για το YFSF, είναι η προπονήτρια μου

Με αφορμή τη θεατρική του σύμπραξη με τον Χάρη Ρώμα την φετινή σεζόν, ο Γιώργος Αμούτζας έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου το μεσημέρι του Σαββάτου για τον Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε στην φημολογούμενη συμμετοχή του στον νέο κύκλο στο Your face sounds familiar του ΑΝΤ1 αλλά και τη διαχείριση στις εκδηλώσεις θαυμασμού.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Αμούτζας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “θα μ’ άρεσε πολύ να βρεθώ στο Your face sounds familiar. Είναι ένα σόου που το λατρεύω, το εκτιμώ και ξέρω λόγω της Τάνιας (σ.σ. Μπρεάζου), που το ‘χει κερδίσει, ότι γίνεται φοβερή δουλειά. Μου ‘χει δώσει μάλιστα πολλές συμβουλές αλλά δεν λέω τίποτα. Είναι η προπονήτρια μου και δεν το μοιράζομαι”.

“Στα χρόνια του Σασμού είχα πολλές πλάκες στον δρόμο, καθημερινά. Κόσμος μου φώναζε από τα δίπλα αυτοκίνητα, στην κίνηση, “ο Μαθιός ήταν, ο Μαθιός το ‘χει κάνει και ο Μανώλης το ξέρει”. Είχαμε ένα επεισόδιο στο οποίο είχα πυροβολήσει τον Μαθιό και θυμάμαι ότι ένα περιστατικό σε ένα καφέ”.

“Πραγματικά είχε πλάκα γιατί ήρθαν Κρητικοί να μου πουν “τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα”. Το έκαναν, όμως, πειστικά. Δεν τρόμαξα αλλά είχε πλάκα, γιατί είχε κόσμο και το έβλεπε και κατά κάποιο τρόπο συμμετείχε όλο το καφέ στην πλάκα” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιώργος Αμούτζας στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.