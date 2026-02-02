Gio Kay: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την αποχώρηση – “Θα με θυμούνται για πάντα στην ιστορία του Survivor”

Ο Gio Kay μίλησε στην εκπομπή «Το ‘Χουμε!» για την αποχώρησή του από το Survivor, περιγράφοντας την εμπειρία του στο παιχνίδι ως μία από τις σημαντικότερες της ζωής του.

«Το Survivor ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου και πιστεύω ότι θα το θυμάμαι μια ζωή αυτό το πράγμα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, όλη η φάση εδώ ήταν εξαιρετική και γούσταρα πάρα πολύ. Και ξέρεις τι; Θα κρατήσω το οικογενειακό συναίσθημα της ομάδας που είχαμε. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το νιώσω, you know; Και έτσι πως… you know, αυτό το bonding που έκανα με τα παιδιά ήτανε κάτι που πάλι δεν θα ξεχάσω ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Gio Kay εξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρουσία του άφησε αποτύπωμα στο παιχνίδι, παρά τη σύντομη παραμονή του. «Πιστεύω τα παιδιά πάντα θα νιώθουνε αυτό το… πού είναι ο Gio, μας λείπει ο Gio, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν ξυπνήσουν και μέχρι να κοιμηθούνε το βράδυ. Σίγουρα. Στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην έκατσα για πάρα πολλούς μήνες, αλλά για αυτό που έκανα και το… impact που είχα εγώ εδώ στο παιχνίδι, θα με θυμούνται για πάντα στην ιστορία του Survivor», δήλωσε.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στους τηλεθεατές: «Και ένα μήνυμα στα παιδιά της ομάδας: Σας βλέπω. Μη λέτε κάτι περίεργα για μένα γιατί… σας βλέπω κάθε βράδυ, you know. Και στους τηλεθεατές, you know… παίζει πολλοί να με γουστάρουνε, πολλοί να μη με γουστάρουνε, αλλά να ξέρετε, στο τέλος της ημέρας είμαι αυθόρμητος, είμαι αφιλτράριστος και πάντα μιλάω την αλήθεια. Αυτό. Να το θυμάστε αυτό και θα το δείτε στην πορεία του παιχνιδιού. The Big Dog της Ζούγκλας is out, boy. Peace».