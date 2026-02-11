MENOY

MEDIA NEWS

Gio Kay: Κρίμα που η Antigoni δεν πάει για την Ελλάδα στην Eurovision, δεν ξέρω τον Ακύλα

THESTIVAL TEAM

O Gio Kay παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” με τον Γιώργο Λιάγκα και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον επερχόμενο διαγωνισμό της Eurovision καθώς και στις συμμετοχές τόσο του Ακύλα στον εθνικό τελικό όσο και της Αντιγόνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Gio Kay σημείωσε χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα πως “δεν ξέρω τον Ακύλα, όχι. Εγώ ξέρω την Αντιγόνη, όμως, από την Κύπρο. Είναι καλή μου φίλη και είναι πολύ δυνατή. Μου άρεσε και το βιντεοκλίπ του, αυτό με τις γιαγιάδες και το κίτρινο αμάξι, πολύ ωραίο”.

“Πιστεύω ότι η Αντιγόνη θα πάει πολύ καλά. Πάντα έλεγα τα τελευταία χρόνια ότι χρειαζόμαστε, γενικά, ένα τέτοιο performance, ένα τέτοιο τραγούδι. Κάτι σαν τα παλιά χρόνια της Ελλάδας. Κρίμα που δεν είναι για την Ελλάδα”.

“Η Αντιγόνη έχει περισσότερο φιλικές σχέσεις με την κοπέλα μου, είναι πολύ καλό κορίτσι. Δεν έχω καμία σχέση με το τραγούδι της, όμως, το είδα απλά και μου άρεσε πάρα πολύ” συμπλήρωσε, επίσης, ο Gio Kay στην κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1.

