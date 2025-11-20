MENOY

MEDIA NEWS

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτά που ακούστηκαν, ήταν ένα δικό μου τραγικό λάθος

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής του «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές, για τα «γαλλικά» του που ακούστηκαν χθες στον αέρα του ΣΚΑΙ.

«Καλό μεσημέρι όπου… υπάρχει Ελλάδα! Χθες βρεθήκαμε παρεούλα στη Βυτίνα, περάσαμε πολύ όμορφα, αλλά δεν ήταν μια απλή εκπομπή, ήταν απόλαυση! Όλα πήγαν κατ’ ευχήν», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε στη συνέχεια: «Μην κρυβόμαστε, σχεδόν όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Πέρα από τα μικρά τεχνικά προβλήματα που υπήρξαν, υπήρξε και το φινάλε με κάποια “γαλλικά” δικά μου, τα οποία ζητώ συγγνώμη που ακούστηκαν στον αέρα.

Ήταν δικό μου λάθος, τραγικό! Αλλά υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα δεν θα μιλάω καθόλου. Με το που τελειώνει η εκπομπή, θα ξαναμιλάω όταν θα φτάνω στο σπίτι μου».

