Γιάννης Τσιμιτσέλης: Δεν είναι δικό μου θέμα, αν απολύθηκε ο κύριος Κουρδής

Δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno παραχώρησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», τα νούμερα τηλεθέασης και τον Γιώργο Κουρδή.

«Περνάω πολύ ωραία στην εκπομπή, είναι μια ωραία συνεργασία. Μετά από 36 εκπομπές δεν έχω άγχος για τη ροή της εκπομπής. Δεν θα δούμε αλλαγές στην εκπομπή, θα δούμε πολύ ωραία θέματα», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε στη συνέχεια: «Πάντα παρακολουθούσα τα νούμερα τηλεθέασης. Εμένα με ενδιαφέρει ότι παίζει στην τηλεόραση να μη σταματάει. Είμαστε ικανοποιημένοι από τα νούμερα και την απήχηση του κόσμου. Ο ανταγωνισμός τους κάνει όλους καλύτερους».

Κλείνοντας, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε: «Δεν έχω ασχοληθεί καν με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για Κουρδή και Ρέβη. Δεν είναι δικό μου θέμα, αν απολύθηκε ο κύριος Κουρδής».