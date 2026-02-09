MENOY

Γιάννης Σμαραγδής: Ζούσα από τη σύνταξη της γυναίκας μου, βγήκε ένταλμα σύλληψής μου για χρέη στο δημόσιο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στο The 2Night Show της Κυριακής (8/2) ήταν ο Γιάννης Σμαραγδής. Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης κλήθηκε να μιλήσει για την τεράστια επιτυχία που σημειώνει η πρόσφατη ταινία “Καποδίστριας”, αποκαλύπτοντας τις οικονομικές δυσκολίες που βίωσε και το πώς λόγω χρεών έφτασε ένα βήμα πριν τη φυλακή.

«Ο Δημήτρης Δανίκας με πήρε τηλέφωνο στα πρώτα 20 λεπτά του “Καποδίστρια” για να μου πει: «Αυτή είναι η καλύτερή σου ταινία, θέλω να κάνουμε συνέντευξη». Την ίδια στιγμή, υπήρχαν κάποιοι κριτικοί στην προβολή που γελούσαν, κορόιδευαν και έκαναν ειρωνικά σχόλια, φτάνοντας σε φρικώδη πράγματα», περιγράφει ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Κάθε φορά που ξεκινάω μια ταινία, λέω πόσο κοστίζει η παραγωγή και ξεκινάω βάζοντας έξω την αμοιβή μου. Ποτέ δεν πήρα αμοιβή. Ζούσα από τη σύνταξη της γυναίκας μου και τώρα, με τον “Καποδίστρια”, δεν θα πάρω ούτε πάλι», παραδέχεται ανοιχτά.


«Είχε βγει ένταλμα σύλληψης για εμένα για την ταινία “Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι”. Ένας άνθρωπος, ο αστυνομικός διοικητής τότε, με φώναξε και μου είπε “πρέπει να σας συλλάβω”. Άνοιξε ένα συρτάρι, έβαλε μέσα το χαρτί και μου είπε “Έλληνες σαν εσάς εγώ δεν συλλαμβάνω”», περιγράφει αμέσως μετά ο Γιάννης Σμαραγδής, ενώ κλείνοντας δεν θα μπορούσε να παραλείψει την αναφορά στην απώλεια της συζύγου του.

«Έχασα τα φτερά μου», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε πως αποφάσισε να κάνει άλλη μία ταινία, πριν κλείσει τη μακρόχρονη επαγγελματική του πορεία στον χώρο.

