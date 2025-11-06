MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γιάννης Πουλόπουλος για πρόβλημα υγείας: Βέβαια και λέγεται…

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Πουλόπουλος βρέθηκε απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα το πρωί της Πέμπτης και, στην αρχή της συζήτησής τους, θέλησαν να ξεκαθαρίσουν αν συμπαθούν ή όχι ο ένας τον άλλον. «Μου έχουν μεταφέρει ότι δεν με συμπαθούσες τηλεοπτικά, όχι ότι με νοιάζει…», είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος, με τον Γιώργο Λιάγκα να του απαντά: «Σε εκτιμώ και σε συμπαθώ πάρα πολύ και σε θεωρώ εξαιρετικό δημοσιογράφο».

Εξηγώντας γιατί σταμάτησε τη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου, ο Γιάννης Πουλόπουλος εξομολογήθηκε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν από μερικό καιρό.

«Πέρυσι είχα διάφορα προβλήματα υγείας, γιατί έχω να κάνω διακοπές 15 χρόνια. Είχα ένα πρόβλημα υγείας που νόμιζα ότι είναι απλό, αλλά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο τελικά… Βέβαια και λέγεται… Εγώ είχα χρυσίζων σταφυλόκοκκο, αυτό από το οποίο πέθανε ο Δημήτρης Σούρας. Έμεινα εκτός όλων των δραστηριοτήτων για δυόμισι μήνες», είπε.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Πουλόπουλος αποκάλυψε: «Είχα εσωτερικευμένη ομοφοβία, ανακάλυψα τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό πολύ μεγάλος, στα 30. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι μου συνέβαινε, ήρθε και στα 21 μου η απώλεια του αδελφού μου… Από τα 21 μέχρι τα 29 ήμουν σε κατάθλιψη βαριάς μορφής… Άρα το κομμάτι της προσωπικής ζωής πήγε πολύ πίσω».

Γιάννης Πουλόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Haley Baylee για Matt Kalil: Το μέγεθος ήταν αυτό που κατέστρεψε τον γάμο μας

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δημήτρης Σταρόβας: “Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, η φωνή κουράζεται”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τραγική κατάληξη για 21χρονο που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο από την Αθήνα – Τον βρήκε πολίτης χωρίς τις αισθήσεις του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Προσποιούνταν τους αστυνομικούς και λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πολεοδομίας και Χωροταξίας σήμερα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ