Γιάννης Πουλόπουλος για πρόβλημα υγείας: Βέβαια και λέγεται…

Ο Γιάννης Πουλόπουλος βρέθηκε απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα το πρωί της Πέμπτης και, στην αρχή της συζήτησής τους, θέλησαν να ξεκαθαρίσουν αν συμπαθούν ή όχι ο ένας τον άλλον. «Μου έχουν μεταφέρει ότι δεν με συμπαθούσες τηλεοπτικά, όχι ότι με νοιάζει…», είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος, με τον Γιώργο Λιάγκα να του απαντά: «Σε εκτιμώ και σε συμπαθώ πάρα πολύ και σε θεωρώ εξαιρετικό δημοσιογράφο».

Εξηγώντας γιατί σταμάτησε τη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου, ο Γιάννης Πουλόπουλος εξομολογήθηκε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν από μερικό καιρό.

«Πέρυσι είχα διάφορα προβλήματα υγείας, γιατί έχω να κάνω διακοπές 15 χρόνια. Είχα ένα πρόβλημα υγείας που νόμιζα ότι είναι απλό, αλλά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο τελικά… Βέβαια και λέγεται… Εγώ είχα χρυσίζων σταφυλόκοκκο, αυτό από το οποίο πέθανε ο Δημήτρης Σούρας. Έμεινα εκτός όλων των δραστηριοτήτων για δυόμισι μήνες», είπε.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Πουλόπουλος αποκάλυψε: «Είχα εσωτερικευμένη ομοφοβία, ανακάλυψα τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό πολύ μεγάλος, στα 30. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι μου συνέβαινε, ήρθε και στα 21 μου η απώλεια του αδελφού μου… Από τα 21 μέχρι τα 29 ήμουν σε κατάθλιψη βαριάς μορφής… Άρα το κομμάτι της προσωπικής ζωής πήγε πολύ πίσω».