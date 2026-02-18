Γιάννης Πουλόπουλος: Δεν γίνεται να μου κάνεις πρόταση να είμαι στην εκπομπή σου και μετά να με ξεφτιλίζεις

Σε προσωπικές αποκαλύψεις προχώρησε ο Γιάννης Πουλόπουλος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στην Κατερίνα Καινούργιου για τις προτάσεις που δέχτηκε και για μία συνεργασία που δεν προχώρησε, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

«Κατ’ αρχήν χαίρομαι που λες ότι είχα προτάσεις γιατί κάποιοι είπαν ότι αυτοπροτείνομαι. Είναι πολύ τιμητικό ότι μου έγιναν προτάσεις και το καλοκαίρι και θεωρώ ακόμα πιο τιμητικό ότι κάποιοι και μέσα στη σεζόν μου πρότειναν πράγματα. Όταν δέχεσαι πρόταση στη μέση της σεζόν είναι ακόμα καλύτερα», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Ωστόσο, στάθηκε σε μία περίπτωση που τελικά δεν προχώρησε: «Ήμουν πολύ κοντά στο να κλείσω σε μια εκπομπή, εκτιμούσα πολύ τους ανθρώπους που μου έκαναν την πρόταση, αλλά στη συνέχεια άκουσα από αυτά τα πρόσωπα πράγματα για εμένα, τα οποία ήταν ανυπόστατα, ψευδή, χυδαία».

Και κατέληξε: «Δεν γίνεται να μου κάνεις πρόταση να είμαι στην εκπομπή σου, τελικά να μην γίνεται και να βγαίνεις μετά και να με ξεφτιλίζεις. Είναι τοξικό όλο αυτό και το έχω βγάλει από πάνω μου. Το χειρότερο είναι ότι δεν κατάλαβαν καν ότι με προσέβαλαν».