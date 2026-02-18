MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γιάννης Πουλόπουλος: Δεν γίνεται να μου κάνεις πρόταση να είμαι στην εκπομπή σου και μετά να με ξεφτιλίζεις

|
THESTIVAL TEAM

Σε προσωπικές αποκαλύψεις προχώρησε ο Γιάννης Πουλόπουλος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στην Κατερίνα Καινούργιου για τις προτάσεις που δέχτηκε και για μία συνεργασία που δεν προχώρησε, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

«Κατ’ αρχήν χαίρομαι που λες ότι είχα προτάσεις γιατί κάποιοι είπαν ότι αυτοπροτείνομαι. Είναι πολύ τιμητικό ότι μου έγιναν προτάσεις και το καλοκαίρι και θεωρώ ακόμα πιο τιμητικό ότι κάποιοι και μέσα στη σεζόν μου πρότειναν πράγματα. Όταν δέχεσαι πρόταση στη μέση της σεζόν είναι ακόμα καλύτερα», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Ωστόσο, στάθηκε σε μία περίπτωση που τελικά δεν προχώρησε: «Ήμουν πολύ κοντά στο να κλείσω σε μια εκπομπή, εκτιμούσα πολύ τους ανθρώπους που μου έκαναν την πρόταση, αλλά στη συνέχεια άκουσα από αυτά τα πρόσωπα πράγματα για εμένα, τα οποία ήταν ανυπόστατα, ψευδή, χυδαία».

Και κατέληξε: «Δεν γίνεται να μου κάνεις πρόταση να είμαι στην εκπομπή σου, τελικά να μην γίνεται και να βγαίνεις μετά και να με ξεφτιλίζεις. Είναι τοξικό όλο αυτό και το έχω βγάλει από πάνω μου. Το χειρότερο είναι ότι δεν κατάλαβαν καν ότι με προσέβαλαν».

Γιάννης Πουλόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Είναι ψευδές κατασκεύασμα ότι εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας εργαζόμενη και δεν πληρώνεται

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 25χρονος προσπάθησε να αρπάξει με την απειλή μαχαιριού χρήματα από υπάλληλο καταστήματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ραγίζει καρδιές ο Νίκος Πλακιάς λίγο πριν την επέτειο για τα Τέμπη: “Δεν υπάρχει ζωή πια για εμάς”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ηλεία: Γονείς μετέφεραν παιδιά στις πλάτες τους λόγω κατολίσθησης – Δείτε εικόνες

LIFESTYLE 37 λεπτά πριν

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έχασα και τους δύο γονείς μου μέσα σε έξι μήνες, νιώθω ευλογημένος για τη σχέση που είχαμε