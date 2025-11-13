Γιάννης Πιτταράς: Πάντα υπήρχε ανταγωνισμός, εμείς δεν έχουμε έχθρες με κανέναν

Ο Γιάννης Πιτταράς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, Super Κατερίνα όπως είδαμε το πρωινό της Πέμπτης στο πρόγραμμα του Alpha.

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο έμπειρος δημοσιογράφος αναφέρθηκε αφενός στον ανταγωνισμό που υπάρχει και τη φετινή σεζόν στην τηλεόραση και αφετέρου στα περίφημα νούμερα τηλεθέασης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πιτταράς δήλωσε χαρακτηριστικά πως “στην εκπομπή στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Γρηγοριάδη είμαστε μια χαρά, υπέροχα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πάντα υπήρχε ανταγωνισμός, δεν είναι κάτι ξένο. Το θέμα, στο τέλος της ημέρας, είναι σ’ αρέσει αυτό που κάνεις και να το απολαμβάνεις. Εμείς δεν έχουμε έχθρες με κανέναν”.

“Σε ό,τι με αφορά, στο παρελθόν και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, οι συνάδελφοι που μπορεί να έχουμε συνεργαστεί, είτε στην εκπομπή αυτή είτε σε κάποια άλλη, πάντα ρωτάνε τη γνώμη μου και με χαρά θα την πω. Απλά τη γνώμη μου, όχι να επιβάλλω σε κάποιον τι πρέπει να κάνει. Ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του πολύ καλύτερα τι είναι αυτό που του αξίζει και τι είναι αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του”.

“Τα νούμερα τηλεθέασης δεν ξέρω αν είναι δίκαια, είναι υπαρκτά. Τα βλέπω δεύτερος ή τρίτος, με προλαβαίνουν άλλοι από την εκπομπή που έχουν μεγαλύτερη αγωνία από μένα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Πιτταράς στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.