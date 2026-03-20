Γιάννης Ντσούνος: “Δεν ξέρω αν θα περάσει και ποτέ η μόδα του infotainment”

Με αφορμή την καθημερινή του παρουσία στην πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ, πλάι στον Χρήστο Κούτρα, ο Γιάννης Ντσούνος έδωσε συνέντευξη στη συνάδελφο του, Κατερίνα Θεοδωροπούλου και το ένθετο Τύπος Tv.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε αφενός για την εικόνα της πρωινής ζώνης και αφετέρου την αύξηση των infotainment μαγκαζίνο.

Πως βλέπετε την πρωινή ζώνη στην ελληνική τηλεόραση;

Με τα πάνω της και τα κάτω της, με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, όπως όλες οι ζώνες. Αλλά σίγουρα έχει τόσες επιλογές η πρωινή ζώνη, που ο καθένας μπορεί να επιλέξει τι θα δει και τι όχι. Από που θα ενημερωθεί, από που θα ψυχαγωγηθεί και θα γελάσει, από που θα πάρει τις πληροφορίες που θέλει.

Η γνώμη σας για τα infotainment μαγκαζίνο που κατακλύζουν την Tv; Είναι μόδα και θα περάσει;

Δεν ξέρω αν θα περάσει και ποτέ, αλλά σίγουρα είναι ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Ο συνδυασμός δεν είναι εύκολος και χρειάζονται επιμονή και υπομονή για να έχει τα αποτελέσματα, που κάποιοι επιθυμούν.

Σε κάθε περίπτωση και η τηλεόραση, όπως και οι άνθρωποι της, χρειάζεται να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της εποχής, στον τρόπο που ενημερώνονται οι νέοι και αυτό σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα. Αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά αύριο ή σε λίγους μήνες ή χρόνια από τώρα.

Γιάννης Ντσούνος

