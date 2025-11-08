MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γερμανού κατά Μουτίδου: “Ο όρος οικοδέσποινα εμπεριέχει και την έννοια της φιλοξενίας, οφείλεις να φιλοξενείς με ευγένεια”

|
THESTIVAL TEAM

Το περιστατικό με την αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από την εκπομπή “Real View” σχολίασαν σήμερα η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της στο «Καλύτερα δε γίνεται».

«Η Σοφία είναι δυναμική, τσαμπουκαλού, πανέξυπνη, αλλά ευγενεστάτη δεν ήταν με τον Απόστολο! Είπε ότι ήταν ευγενεστάτη, όχι, ευγεναστάτη δεν ήταν», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού είπε στη συνέχεια: «Όταν έχεις έναν καλεσμένο και του λες ότι λέει ψέματα, ότι είναι ψεύτης και ο άλλος είναι καλεσμένος επειδή τον κάλεσες εσύ… Και ξέρεις ποιον έχεις καλέσει, δεν έχεις καλέσει το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Έχεις καλέσει τον Απόστολο Γκλέτσο».

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε επίσης: «Είσαι οικοδέσποινα μιας εκπομπής και φωνάζεις έναν άνθρωπο… Και αφού τον βγάλεις από τα ρούχα του και τον κάνεις φύλλο και φτερό, την άλλη μέρα βγαίνεις και λες ότι “είδα έναν άνθρωπο που ήταν κλινικά ασταθής”;

Όταν είσαι οικοδέσποινα, ο όρος εμπεριέχει και την έννοια της φιλοξενίας, οφείλεις να φιλοξενείς, με ευγένεια, εκτός κι αν ο άλλος είναι αγροίκος».

Ναταλία Γερμανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στολτίδης: “Η ομάδα ήταν του Σπανού και έχει μερίδιο στη νίκη”

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Ξυπνάτε για να πάτε τουαλέτα; Πότε αυτό είναι πρόβλημα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Σχεδόν 3.000 καταφύγια στην Ελλάδα για την εξασφάλιση της προστασίας του άμαχου πληθυσμού – Ποια είναι η χωρητικότητα τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: “Το ΥΠΠΟ δεν νοείται να μπει στα σπίτια και στα timelines των υπαλλήλων του”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κλήρωση Eurojackpot: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Χρυσό Μετάλλιο Τιμής στον Θεσσαλονικιό kite surfer που έσωσε πατέρα και κόρη από την Ουγγαρία στην Επανομή – Βίντεο και φωτο