Γερμανού κατά Μουτίδου: “Ο όρος οικοδέσποινα εμπεριέχει και την έννοια της φιλοξενίας, οφείλεις να φιλοξενείς με ευγένεια”

Το περιστατικό με την αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από την εκπομπή “Real View” σχολίασαν σήμερα η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της στο «Καλύτερα δε γίνεται».

«Η Σοφία είναι δυναμική, τσαμπουκαλού, πανέξυπνη, αλλά ευγενεστάτη δεν ήταν με τον Απόστολο! Είπε ότι ήταν ευγενεστάτη, όχι, ευγεναστάτη δεν ήταν», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού είπε στη συνέχεια: «Όταν έχεις έναν καλεσμένο και του λες ότι λέει ψέματα, ότι είναι ψεύτης και ο άλλος είναι καλεσμένος επειδή τον κάλεσες εσύ… Και ξέρεις ποιον έχεις καλέσει, δεν έχεις καλέσει το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Έχεις καλέσει τον Απόστολο Γκλέτσο».

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε επίσης: «Είσαι οικοδέσποινα μιας εκπομπής και φωνάζεις έναν άνθρωπο… Και αφού τον βγάλεις από τα ρούχα του και τον κάνεις φύλλο και φτερό, την άλλη μέρα βγαίνεις και λες ότι “είδα έναν άνθρωπο που ήταν κλινικά ασταθής”;

Όταν είσαι οικοδέσποινα, ο όρος εμπεριέχει και την έννοια της φιλοξενίας, οφείλεις να φιλοξενείς, με ευγένεια, εκτός κι αν ο άλλος είναι αγροίκος».