MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γερμανού για Σαββόπουλο: “Θα τον αποχαιρετήσουμε χαμογελαστά, πήρε μαζί του κομμάτια της εφηβείας μου”

|
THESTIVAL TEAM

Η Ναταλία Γερμανού θέλησε να πει το δικό της αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο στον τηλεοπτικό αέρα του «Καλύτερα δε Γίνεται», με την γνωστή παρουσιάστρια να μιλά για την πρώτη τους γνωριμία.

«Έτσι χαμογελαστά θα αποχαιρετήσουμε εμείς τον Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε και πήρε μαζί του κομμάτια από πάρα πολλές εφηβείες, της δικής μου σίγουρα. Ο Διονύσης της καρδιάς μας έφυγε αφήνοντάς μας πάμπλουτους, με μια κληρονομιά τραγουδιών, ποίησης, στίχων» ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού, η οποία στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Μιας ιστορίας που πραγματικά νομίζω μαζί με τον Θεοδωράκη, τον Χατζιδάκι, τον Μαρκόπουλο, τον Ξαρχάκο, εγώ εκεί τους κατατάσσω στο Πάνθεον των ανθρώπων που έχουν αφήσει ένα κομμάτι διαμάντι στη μουσική. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω από τα 5 μου χρόνια, χάρης της μαμά μου και με συντρόφευσε όλα μου τα χρόνια» ήταν τα λόγια της.

Ναταλία Γερμανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ηρακλής: Οι επιλογές Σπανού για Νίκη Βόλου-Αυτή είναι η αποστολή για το αυριανό ματς

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

Ουρολοιμώξεις συνδέονται με κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι αναφέρει νέα μελέτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αττική: Τέσσερις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αγία Βαρβάρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μετέφερε με φορτηγό 11 Κινέζους που μπήκαν παράνομα στη χώρα – Ήταν κρυμμένοι στην καρότσα πίσω από το εμπόρευμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Καλαμάτα: Συνελήφθησαν ένας Τούρκος και τρεις Αφγανοί ως διακινητές μεταναστών