Γερμανού για Σαββόπουλο: “Θα τον αποχαιρετήσουμε χαμογελαστά, πήρε μαζί του κομμάτια της εφηβείας μου”

Η Ναταλία Γερμανού θέλησε να πει το δικό της αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο στον τηλεοπτικό αέρα του «Καλύτερα δε Γίνεται», με την γνωστή παρουσιάστρια να μιλά για την πρώτη τους γνωριμία.

«Έτσι χαμογελαστά θα αποχαιρετήσουμε εμείς τον Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε και πήρε μαζί του κομμάτια από πάρα πολλές εφηβείες, της δικής μου σίγουρα. Ο Διονύσης της καρδιάς μας έφυγε αφήνοντάς μας πάμπλουτους, με μια κληρονομιά τραγουδιών, ποίησης, στίχων» ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού, η οποία στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Μιας ιστορίας που πραγματικά νομίζω μαζί με τον Θεοδωράκη, τον Χατζιδάκι, τον Μαρκόπουλο, τον Ξαρχάκο, εγώ εκεί τους κατατάσσω στο Πάνθεον των ανθρώπων που έχουν αφήσει ένα κομμάτι διαμάντι στη μουσική. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω από τα 5 μου χρόνια, χάρης της μαμά μου και με συντρόφευσε όλα μου τα χρόνια» ήταν τα λόγια της.