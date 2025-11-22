Γερμανού για Ουγγαρέζο – Κωνσταντοπούλου: Ο Δημήτρης είναι πολύ γενναίος – Πλήρης η απουσία χιούμορ από την πλευρά της προέδρου

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε σήμερα στον αέρα της εκπομπής της τον χαμό που επικράτησε στο Buongiorno με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Εγώ δεν ένιωσα καθόλου άβολα. Είδα δύο ανθρώπους που υποστήριζαν τις θέσεις τους…», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε στη συνέχεια: «Ο Δημήτρης εδώ και χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του καθόλου, υποστηρίζει την άποψή του, είναι πολύ γενναίος, πολύ τολμηρός και δεν κωλώνει πουθενά.

Εμένα αυτό που μου έλειψε ήταν η πλήρης απουσία χιούμορ από πλευράς της προέδρου, με την έννοια πως όταν κάποιος λέει για εθνάρχη και Λίνκολν, θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει λίγο πιο χαλαρά.

Εκείνη τη στιγμή ο Δημήτρης δεν τον έβρισε τον Διαμαντή Καραναστάση, οπότε αντίστοιχα θα μπορούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου ίσως να του πει ότι “κι εσύ δεν είσαι ο Λάρι Κινγκ…”, να το ελαφρύνει».