MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γερμανού για Ουγγαρέζο – Κωνσταντοπούλου: Ο Δημήτρης είναι πολύ γενναίος – Πλήρης η απουσία χιούμορ από την πλευρά της προέδρου

|
THESTIVAL TEAM

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε σήμερα στον αέρα της εκπομπής της τον χαμό που επικράτησε στο Buongiorno με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Εγώ δεν ένιωσα καθόλου άβολα. Είδα δύο ανθρώπους που υποστήριζαν τις θέσεις τους…», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε στη συνέχεια: «Ο Δημήτρης εδώ και χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του καθόλου, υποστηρίζει την άποψή του, είναι πολύ γενναίος, πολύ τολμηρός και δεν κωλώνει πουθενά.

Εμένα αυτό που μου έλειψε ήταν η πλήρης απουσία χιούμορ από πλευράς της προέδρου, με την έννοια πως όταν κάποιος λέει για εθνάρχη και Λίνκολν, θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει λίγο πιο χαλαρά.

Εκείνη τη στιγμή ο Δημήτρης δεν τον έβρισε τον Διαμαντή Καραναστάση, οπότε αντίστοιχα θα μπορούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου ίσως να του πει ότι “κι εσύ δεν είσαι ο Λάρι Κινγκ…”, να το ελαφρύνει».

Ναταλία Γερμανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κεραμέως: Μειώθηκαν κατά 76% τα εκκρεμή ραντεβού των ΚΕΠΑ μέσα σε έναν χρόνο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μοτοσικλετιστής έκανε ελιγμό για να αποφύγει πεζή και τράκαρε με παρκαρισμένο ΙΧ στη Λαμία – Πήρε φωτιά το δίκυκλο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Παντελής Παντελίδης: “Δεν έχει γίνει ποτέ δικαστήριο, είναι αδιανόητο” λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Επιστολή Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ: “Όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο, θα πληρώσουμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Πειραιάς: “Δεν ξέρουμε αν το παιδί έφυγε όντως από πνιγμό” λέει ο πατέρας της 13χρονης από το ειδικό σχολείο

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία από την περίοδο που έκανε bodybuilding