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Φώτης Σεργουλόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: “Αναρωτιέμαι αν καταλάβαινε τι ήταν”

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THESTIVAL TEAM

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Με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και την παλλαϊκή συμμετοχή στη λαϊκή αγρυπνία που έγινε για τη σορό του ασχολήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (14/9) ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά.

Λίγες ώρες πριν τελεστεί η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, έγινε μία σχετική συζήτηση στο “Πρωίαν σε είδον” της ΕΡΤ1 για την πρωτοφανή αγάπη που έδειξε ο κόσμος προς το πρόσωπό του μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

«Μεγάλη αγάπη, πελώρια αγάπη. Εγώ αυτό που παρατηρώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, επειδή αυτός ο pop star είχε μια ζωή και επειδή στην Ελλάδα αυτό που κάνουν οι καλλιτέχνες είναι να εμφανίζονται σχεδόν κάθε βδομάδα σε νυχτερινά κέντρα και ο κόσμος πηγαίνει και τους βλέπει από πολύ κοντά, διασκεδάζουν από κάτω.

Αυτή η διασκέδαση δημιουργεί μία οικειότητα με τους καλλιτέχνες, κάνει τον καλλιτέχνη πολύ προσιτό», σχολίασε ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

«Όταν λοιπόν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, ο κόσμος πραγματικά πονάει για τον καλλιτέχνη που χάνει. Δεν είναι ότι είναι απρόσιτος», υπογράμμισε ο παρουσιαστής.

«Αναρωτιέμαι: το καταλάβαινε αυτό; Αυτή την αγάπη του κόσμου την έπαιρνε πραγματικά; Καταλάβαινε τι ήτανε; Του άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε», κατέληξε στον σχολιασμό του ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Γιώργος Μαζωνάκης Φώτης Σεργουλόπουλος

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