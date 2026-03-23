Φώτης Σεργουλόπουλος: Φοβήθηκα, έχω βάλει υπεύθυνο να σβήσει το Facebook μου όταν πεθάνω

Θέμα συζήτησης γύρω από τα social media και τη λειτουργία του Facebook σε περιπτώσεις θανάτου χρηστών ανέδειξαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά μέσα από την εκπομπή τους.

Το πρωί της Δευτέρας (23/3), οι δύο παρουσιαστές της ΕΡΤ, με αφορμή πρόσφατη συνέντευξη της Αντιγόνης Κουλουκάκου, στάθηκαν στον ρόλο που παίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα, αλλά και στις αλλαγές που μπορεί να βιώσει κάποιος όταν επιλέξει να απομακρυνθεί από αυτά.

«Η Αντιγόνη έφαγε bullying τις προηγούμενες ημέρες, γιατί ανέβασε ένα challenge στο TikTok που φοράει εσώρουχα ανδρικά και κάνει κάτι χορευτικά. Τη βρίσανε τόσο πολύ που το κατέβασε», ξεκίνησε να λέει ο Φώτης Σεργουλόπουλος και συνέχισε επ’ αυτού:

«Μιας φίλης μου της κλείσανε το Facebook. Έπαθε έναν πανικό και μετά είδε πόσο καλύτερη είναι η ζωή. Της ζήτησαν να τραβήξει βίντεο τον εαυτό της, selfie βίντεο, και να το στείλει. Και το τηλέφωνό της ζήτησαν».

«Όχι, να μην το κάνει καλέ, δεν πειράζει. Υπάρχουν κι άλλα social media. Αν διαγράψεις την εφαρμογή από το κινητό σου και δεν την έχεις, θα το ξεχάσεις. Αυτό δεν θα σε ξεχάσει. Δεν λέγαμε εδώ πέρα ότι εξετάζει περιπτώσεις να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός και μετά θάνατον του προσώπου;», σχολίασε η Τζένη Μελιτά.

«Εγώ έχω βάλει άνθρωπο που θα το κλείσει μετά τον θάνατό μου, ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτόν τον λογαριασμό, είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί τον λογαριασμό μου. Ναι, φοβήθηκα. Δεν χρειάζεται να δώσεις κωδικούς, γίνεται ανάθεση. Δηλαδή άμα πάθω εγώ έναν αιφνίδιο θάνατο, σου λέει “ποιον θέλεις να βάλεις μετά θάνατον να το διαχειριστεί;”», αποκάλυψε αμέσως μετά ο Φώτης Σεργουλόπουλος.