First Dates: Θα καταφέρει να τη γοητεύσει ή να την κάνει να χάσει την ψυχραιμία της;


THESTIVAL TEAM

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates η Ζεν υποδέχεται ανθρώπους με διαφορετικές ιστορίες και προσδοκίες, που έρχονται στο εστιατόριο του έρωτα για να γνωρίσουν κάποιον, που μπορεί πραγματικά να τους ταιριάξει και να τους συγκινήσει!

Η 20χρονη Αγγελίνα ταξίδεψε από την Τσεχία για να έρθει στο First Dates και να γνωρίσει ένα αγόρι από τον τόπο της. Συγκεκριμένα, ψάχνει για έναν καλοσυνάτο «αλήτη», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, κάποιον, δηλαδή, που να συνδυάζει τον ατίθασο χαρακτήρα ενός bad boy με τις ευαισθησίες ενός τρυφερού παιδιού. Θα βρει, άραγε, αυτό που αναζητά στον Γιάννη, ο οποίος δηλώνει ότι είναι έτοιμος για μια σοβαρή σχέση;

Ο Παντελής, χωρισμένος καθηγητής μαθηματικών, αναζητά έναν ενδιαφέροντα άνθρωπο για να μοιραστούν σκέψεις, ιδέες και -γιατί όχι- μια κοινή ζωή. Στο εστιατόριο του έρωτα θα συναντήσει την Κωνσταντίνα, μια γυναίκα που δεν αντέχει τους διπλωματικούς ανθρώπους και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ειλικρίνεια. Θα καταφέρουν, άραγε, να χτίσουν μια ουσιαστική σχέση ή τελικά θα αποφύγουν διπλωματικά το δεύτερο ραντεβού;

Η γλυκιά Μαρία από τον Βόλο είναι ιδιαίτερα επιλεκτική και θέλει έναν σύντροφο που θα την ικανοποιεί απόλυτα, καθώς δεν σκοπεύει να συμβιβαστεί με οτιδήποτε λιγότερο. Ο Χρυσοβαλάντης, με το ιδιαίτερο χιούμορ του, θα καταφέρει, άραγε, να τη γοητεύσει ή να την κάνει να χάσει την ψυχραιμία της; Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτό το ραντεβού οι ισορροπίες είναι ακραία εύθραυστες!

Κάθε ραντεβού στο First Dates είναι μια ευκαιρία για κάτι καινούργιο. Άλλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν, άλλοι όχι, αλλά όλοι φεύγουν έχοντας κάνει ένα βήμα, που μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή!

