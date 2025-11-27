First Dates: Ο Παύλος έχει ταλέντο στο φλερτ και αδυναμία στα γυναικεία άκρα, θα παίξει σωστά τα χαρτιά του;

Στο αποψινό (27/11) επεισόδιο του First Dates, ο έρωτας κάνει παιχνίδι, δοκιμάζει αντοχές και… χαρίζει λίγη από τη γνωστή του μαγεία.

Ο 24χρονος Γιώργος ασχολείται με τη διατροφολογία και δηλώνει «ροκάς» στην ψυχή. Ψάχνει μια κοπέλα για να ζήσουν μια ζωή σε ρυθμούς rock n’ roll. Η απαιτητική και εκκεντρική Μυρτώ, θα μπορούσε να είναι αυτή η κοπέλα, αρκεί να καταφέρει να τη γοητεύσει. Με λίγη αστερόσκονη και λίγη τύχη μπορεί και να τα καταφέρει.

Η Μαίρη είναι πάντα χαμογελαστή με θετική διάθεση και αναζητά τον έρωτα σε έναν ψηλό, ευφυή και ευγενικό άντρα. Το χιούμορ και η καλοσύνη του Μιχαήλ μπορεί να είναι τα στοιχεία στην προσωπικότητά του που θα αγγίξουν την καρδιά της. Θα καταφέρουν να βρουν ο ένας στον άλλο αυτό που πραγματικά τους αξίζει;



Ο 32χρονος Παύλος έχει ταλέντο στο φλερτ, αδυναμία στα γυναικεία άκρα και ξέρει πολύ καλά να βάζει υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνει. Όταν συναντάει την εκθαμβωτική Μαίρη αδυνατεί να πιστέψει πως αυτό το ραντεβού είναι πραγματικό και όχι κάποιο όμορφο όνειρο. Θα παίξει σωστά τα χαρτιά του για να τη διεκδικήσει ή θα ξυπνήσει απότομα;