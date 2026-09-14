Φερεντίνος για θάνατο Μαζωνάκη: Πήγαιναν ακόμα και τώρα πελάτες στο ιατρείο και έλεγαν “έχουμε ραντεβού”, δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει εδώ;

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο την έκβαση της υπόθεσης με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο δημοφιλής ερμηνευτής «έφυγε» στα 54 του χρόνια από καρδιακή ανακοπή και σήμερα, 14/9, κηδεύτηκε με τη συνοδεία πλήθος κόσμου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στην παλιά του γειτονιά, τη Νίκαια.

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, στην έναρξη του “Στούντιο 4” στην ΕΡΤ1, αναφέρθηκαν στην πάνδημη θλίψη που έχει προκαλέσει η απώλεια του τραγουδιστή αλλά και στην επίσης πάνδημη αγάπη που του έδειξε ο κόσμος με την παρουσία του στο “τελευταίο αντίο”.

«Είναι και ο τρόπος που “έφυγε” όμως, αυτό έχει προκαλέσει νομίζω μεγάλο θυμό, μεγάλη αγανάκτηση, έναν διαφορετικό πόνο. Ήταν ένας τόσο νέος άνθρωπος, τόσα πράγματα είχε να προσφέρει ακόμη και με τέτοια διάθεση για ζωή», ξεκίνησε να λέει ο παρουσιαστής.

«Αυτό έχει εγείρει και τόσο μεγάλες συζητήσεις, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά όλους μας. Με αφορμή αυτό το τόσο άσχημο πράγμα που συνέβη, να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε, τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται και πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο», παρατήρησε από πλευράς της η Κατερίνα Καραβάτου.

«Τι να αποφύγουμε; Υπάρχουν διαφημίσεις ατελείωτες. Έβλεπα σε ρεπορτάζ ότι πήγαιναν ακόμα πελάτες, αυτές τις μέρες με τους δημοσιογράφους απ’ έξω, κλειστό το ιατρείο, πήγαινε κόσμος, χτυπούσε το κουδούνι και έλεγε “έχουμε ραντεβού εμείς”. Τους έλεγαν “τι ραντεβού, δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει εδώ;”», σχολίασε εμφανώς ενοχλημένος ο Χρήστος Φερεντίνος επί του θέματος.

«Είναι ένα τεράστιο θέμα και είναι και θέμα ελέγχου», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο παρουσιαστής.