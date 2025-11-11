Φάρμα: Oι παίκτες που αποχώρησαν επιστρέφουν και διεκδικούν μια θέση στο αγρόκτημα

Απόψε, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, οι διαφωνίες για τον διαμερισμό των εργασιών στη Φάρμα συνεχίζονται και στις δύο ομάδες, αλλά στο σπίτι η ένταση κορυφώνεται ανάμεσα στη Βαλεντίνα Σπέντζα και στον Ανδρέα Γαλάτη, με αφορμή το πλύσιμο των πιάτων.

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τους farmers σε ένα χωράφι γεμάτο καλαμπόκια. Κόψιμο, κουβάλημα και καθάρισμα απαιτεί η σημερινή αποστολή, αλλά μία από τις δύο ομάδες φαίνεται να δουλεύει πιο μεθοδικά από την άλλη.

Μια σοκολάτα που χάθηκε και τα έπαθλα που καταναλώθηκαν γρήγορα και δεν μοιράστηκαν εξίσου, αρκούν για να γίνει το κλίμα ακόμα πιο ψυχρό στις σκηνές. Στο σπίτι, όλοι φαίνεται να έχουν κουραστεί από τη στάση της Βαλεντίνας και το δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία. Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ όλοι αναρωτιούνται ποιες είναι οι πιθανές επιλογές της Κωνσταντίνας για τον δεύτερο μονομάχο.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τις δύο ομάδες στη 2η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου οι παίκτες καλούνται να παίξουν τους «Πολιορκητές». Μία ομάδα προσπαθεί να γεμίσει το κάρο της αντίπαλης με βέλη, την ώρα που το κάρο πρέπει να περάσει από πολύ απαιτητικά εμπόδια.

Η λάσπη και η πίεση κάνει κάποιους να λυγίσουν, ενώ ένα απρόσμενο ατύχημα διακόπτει απότομα τη μάχη. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τις δύο ομάδες σε αντίθετους ρόλους.

Η ομάδα που θα αποδειχθεί δυνατότερη στην τοξοβολία και θα ρίξει τα περισσότερα βέλη στον στόχο θα εξασφαλίσει και την ασυλία.

Αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια δεν το περίμενε κανείς, μιας και οι παίκτες που αποχώρησαν επιστρέφουν και μαζί τους φέρνουν νέα από τον έξω κόσμο, αλλά και διάθεση να διεκδικήσουν τη θέση τους πίσω στη Φάρμα!

