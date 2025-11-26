Φάρμα: Ο Βάγγος αισθάνεται προδομένος – Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει από τον Αχυρώνα;

Στη Φάρμα, στο χθεσινό επεισόδιο (Τρίτη 25/11), μετά την Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, ο Βασίλης Πούλος βρέθηκε στη θέση του πρώτου μονομάχου. Ο Γιώργος Ανυφαντάκης απέδειξε ότι είναι δυνατός στις σφεντόνες, κέρδισε την ασυλία και όρισε δεύτερο μονομάχο τον Βάγγο Μανουηλίδη, με τον τελευταίο να δηλώνει ότι ήταν σίγουρος πως θα επιλεγεί. Μετά από μία δυνατή μονομαχία, ο Βασίλης αποχώρησε από τη Φάρμα, έχοντας βγει κερδισμένος από τη γνωριμία του με τη Ζωή Τράπαλη και τις εμπειρίες που έζησε.

Απόψε, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η Ζωή προσπαθεί να αποδεχθεί και να συνηθίσει την αποχώρηση του Βασίλη, ενώ ο Βάγγος έχει απογοητευθεί από τη στάση του Γιώργου και αισθάνεται προδομένος. Τα σενάρια για την επόμενη δοκιμασία δε σταματούν και οι σχέσεις των farmers δοκιμάζονται, όσο φτάνουμε πιο κοντά στον τελικό.



Ένας ακόμα μονομάχος προκύπτει από τη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας. Οι παίκτες θα ζαλιστούν πολύ, αλλά μόνο ένας θα είναι νικητής. Γι’ αυτόν που θα κερδίσει την ασυλία και θα έχει το πλεονέκτημα να επιλέξει τον δεύτερο μονομάχο, τα πράγματα είναι απλά, καθώς ένας από τους παίκτες θα αυτοπροταθεί και θα τον βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Η διαδικασία, όμως, γίνεται ακόμα πιο σύντομη, μιας και δεν ακολουθεί Συμβούλιο Αχυρώνα. Οι αποφάσεις θα πρέπει να παρθούν γρήγορα, αφού αμέσως μετά ακολουθεί Μονομαχία Αποχώρησης. Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει από τον Αχυρώνα και για ποιον το όμορφο ταξίδι της Φάρμας θα τελειώσει οριστικά;