Φαίη Σκορδά σε Δημήτρη Ουγγαρέζο: “Έχεις δώσει και χρήματα στον γατούλη και τη γατούλα;”

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στα βίντεο που παρακολουθεί στο ΤikTok, ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε την ένοχη απόλαυσή του που είναι… ο γατούλης και η γατούλα.

«Όλοι σπαταλάμε χρόνο μπροστά στο κινητό και κάνουμε scroll και βλέπουμε άσκοπα πράγματα. Μακάρι να μην το κάνετε, αλλά θεωρώ ότι κάποιοι έχουμε κάποιες φάσεις που βλέπουμε βλακείες. Εγώ θα σας πω τι βλέπω και ντρέπομαι πάρα πολύ γι’ αυτό», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια του MEGA είπε στη συνέχεια στον Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Εσύ βλέπεις τον γατούλη και τη γατούλα; Έχεις δώσει και χρήματα και βλέπεις;».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε: «Ναι, είχε γενέθλια ο γατούλης και του έφτιαξε η γατούλα κοπανάκι κοτόπουλο. Όχι, τσάμπα τα βλέπω! Είναι η ένοχη απόλαυσή μου ο γατούλης και η γατούλα».

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε: «Εγώ, ντρέπομαι που το λέω, αλλά βλέπω τα φρούτα τα ΑΙ! Τη μπανάνα, τη φράουλα, το λεμόνι… Είναι η μεγαλύτερη βλακεία που μπορεί να δει κάποιος και ντρέπομαι που το λέω».