Φαίη Σκορδά: Όταν ήμουν στον ΣΚΑΙ, μου είπαν ότι θα αλλάξω ώρα, το θέλει το κανάλι, τι να κάνουμε;

Σήμερα, η Φαίη Σκορδά μίλησε για τη δική της «εμπειρία» στον ΣΚΑΙ στον αέρα του Buongiorno, με αφορμή τη συζήτηση που είχε με τον Νίκο Αγαπηνό σχετικά με τους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή.

«Όταν ήμουν στον ΣΚΑΙ, μου είπαν “Φαίη, άσχετα με τα νούμερα, θα αλλάξεις ώρα”. Το θέλει το κανάλι, τι να κάνουμε; Εγώ ήμουν μια ζωή 10, άλλαξα ώρα!

Βάζω κι ένα προσωπικό στοιχείο, γιατί πραγματικά, ανθρώπινα δεν καταλαβαίνω, επειδή είναι δύο εξαιρετικοί δημοσιογράφοι και παρουσιαστές παράλληλα, γιατί δεν τα βρήκαν», είπε η Φαίη Σκορδά.

