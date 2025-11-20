Φαίη Σκορδά: Η on air αναφορά στον σύντροφό της μετά από παρέμβαση του Ανδρέα Μικρούτσικου

Μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή έκανε η Φαίη Σκορδά στον αέρα της πρωινής της εκπομπής, «Buongiorno», έπειτα από μια απρόσμενη παρέμβαση του Ανδρέα Μικρούτσικου.

Σε ζωνταντή σύνδεση ήταν ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, ο οποίος είχε κληθεί για να συζητήσει το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τις υποθέσεις εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn). Ωστόσο, η συζήτηση πήρε άλλη τροπή πριν ακόμα ξεκινήσει.

Πριν τη θεματική ενότητα, ο Σπύρος Δημητρίου απευθύνθηκε στην παρουσιάστρια κάνοντάς της ένα κομπλιμέντο για τα γυαλιά που φορούσε λόγω προβλήματος στα μάτια: «Κυρία Σκορδά, τα γυαλιά δεν τα θεωρώ τόσο κακή ιδέα. Σας προσδίδουν επιπλέον κύρος και σοβαρότητα από αυτή που ήδη έχετε».

Το κομπλιμέντο αυτό έδωσε την αφορμή στον Ανδρέα Μικρούτσικο να παρέμβει άμεσα, απευθυνόμενος στον καλεσμένο δικηγόρο μιλώντας για την προσωπική κατάσταση της Φαίης Σκορδά:

«Να πω στον κύριο Δημητρίου, γιατί τον γνωρίζω, είναι δεσμευμένη η κυρία Σκορδά».

Η παρέμβαση αποκάλυψε μια σύμπτωση: ο Σπύρος Δημητρίου είναι φίλος με τον σύντροφο της Φαίης Σκορδά. Η παρουσιάστρια, αντιλαμβανόμενη την αποκάλυψη, έσπευσε να επιβεβαιώσει τη φιλική σχέση των δύο ανδρών:

«Είναι φίλοι, ούτως ή άλλως! Είναι φίλοι, οπότε…»

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον ίδιο τον δικηγόρο, ο οποίος απάντησε στον Ανδρέα Μικρούτσικο με νόημα:

«Το γνωρίζω, ίσως καλύτερα από εσάς…»

Η αμηχανία της στιγμής προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, ο οποίος αναρωτήθηκε χαριτολογώντας: «Παιδιά, τι γίνεται εδώ;»