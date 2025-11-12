Εξοργισμένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με το Real View: Ντροπή σας! Δε δικαιολογούνται

Έξω φρενών έγινε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με την εκπομπή «The Real View» και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν στον τηλεοπτικό αέρα τον πατέρα ενός εκ των θυμάτων των Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του συγκεκριμένου ανθρώπου στην εκπομπή του Open, οι τέσσερις παρουσιάστριες επέμεναν να τον ρωτούν για τη Μαρία Καρυστιανού, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει ότι δε θέλει να κάνει κανένα σχόλιο και καμία αναφορά σε εκείνη.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε: «Εγώ το είδα και το πρωί. Είναι ασχήμια αυτό που έγινε, τηλεοπτική ασχήμια. Δεν είναι ατόπημα. Προσωπικά έχω κάνει πολλά τηλεοπτικά ατοπήματα, τα οποία προσπαθώ να διορθώσω και έχω μετανιώσει γι’ αυτά. Εδώ όμως μιλάμε για τηλεοπτική ασχήμια».

Στη συνέχεια, μετά την προβολή του αποσπάσματος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος φανερά εκνευρισμένος ανέφερε:

«Παιδιά, control δεν έχουν; Μας έφερε όλους σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δες του λέει κάποιος ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που τον φέραμε να τον ρωτήσουμε για τη Νίκα και δε θέλει να απαντήσει και τον πιέζουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και πολύ λεπτή η κατάσταση. Με το στανιό θα μας πεις… Είπε “δε θέλω|’ πολύ ευγενικά ο άνθρωπος».

Και πρόσθεσε, «Δε δικαιολογούνται. Δε ξέρω αν τους έβαλαν λόγια ότι τους έχει επισκιάσει η Μουτίδου και πήγαν και εκείνες να βγουν μπροστά. Από που κι ως που; Πάλι γνωματεύσεις. Λέει, “φοβάστε”. Πώς εσύ βγάζεις συμπέρασμα για την ψυχολογία ενός ανθρώπου; Θα πεις εσύ ότι φοβάται ένας άνθρωπος; Όχι Σοφία. Ρε Θέμη… Ο Μάλλης που είναι πάνω…Τι γίνεται εκεί; Ντροπή. Ντροπή και στην Παπίλα, και στην Καραβοκύρη, και στη Χριστοπούλου. Ντροπή σας! Ντροπή ρε παιδιά.

Ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του και θέλουν εκεί με το στανιό να μας πει για την Καρυστιανού. Είναι ντροπή ρε παιδιά. Δε μπορούμε να βλέπουμε τηλεόραση και να λέμε ότι ντρεπόμαστε με αυτό; Καλύπτετε το συνάφι μας; Γιατί δε λέτε ότι ντραπήκαμε όλοι που το είδαμε αυτό;»