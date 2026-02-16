MENOY

MEDIA NEWS

Έξαλλος ο Παναγιώτης Στάθης στον αέρα του ΑΝΤ1: “Τι γελοιότητες είναι αυτές;”

|
THESTIVAL TEAM

Έξαλλος ήταν σήμερα το πρωί στον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» ο Παναγιώτης Στάθης, με τις αρνήσεις γιατρών σε 46 δημόσια νοσοκομεία να προχωρήσουν σε αμβλώσεις λόγω… ηθικής!

«Γιατρέ μου, επειδή σας ακούω λίγο light με τους συναδέλφους σας…», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

Ο Παναγιώτης Στάθης είπε στη συνέχεια: «Εγώ, να πάει ένα κοριτσάκι σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που εμπιστεύεται και να πει ότι είχε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη…

Δεν θεωρώ ότι είναι πιο ηθικός ο γιατρός από το κοριτσάκι που θέλει να κάνει άμβλωση. Και να το κάνουμε μπαλάκι, γιατί ο γιατρός θυμάται την ηθική του στο επίπεδο μόνο της άμβλωσης; Πολύ light σας ακούω γιατρέ μου».

Ο Παναγιώτης Στάθης ανέφερε επίσης: «Ανεμπόδιστη πρόσβαση σημαίνει ότι ο γιατρός στον οποίο θα πάω θα μου πει να μου την κάνει, όχι να μου αρνούνται 46 νοσοκομεία και ο γιατρός να λέει ότι δεν το κάνει γιατί θα τον αφορίσει η εκκλησία. Τι γελοιότητες είναι αυτές;».

Δείτε το βίντεο:

Παναγιώτης Στάθης

