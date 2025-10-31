Έξαλλος ο Λιάγκας με τον Ποτσέπη: “Κλείστε τον, δεν τον θέλω!” – Δείτε το βίντεο

Ο Τάσος Ποτσέπης, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες εβδομάδες, αποπέμπεται από την αστυνομική υπηρεσία λόγω χαμηλής βαθμολογίας. Ο ίδιος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του το πρωί της Παρασκευής (31/10) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1.

Τα αίματα άναψαν όμως μέσα σε λίγα λεπτά και ο Γιώργος Λιάγκας κατέληξε να βγάζει το πλάνο του και να κλείνει τη σύνδεση μαζί του πριν προλάβει να πει οτιδήποτε. Ο λόγος; Ο Τάσος Ποτσέπης εμφανίστηκε δίπλα στον δικηγόρο του με την ελληνική σημαία ριγμένη στους ώμους του και ο συνήγορός του με το που άνοιξε το μικρόφωνο ξεκίνησε να μιλάει για όσα έχει προσφέρει στην πατρίδα.

Μόλις ο παρουσιαστής το είδε αυτό, έγινε έξαλλος και αναφώνησε: «Σας παρακαλώ πολύ τώρα! Μόνο ο κύριος Ποτσέπης έχει το δικαίωμα να φορά την ελληνική σημαία; Εγώ πήγα να αντιμετωπίσω σοβαρά το θέμα και εσείς το γελειοποιείτε!».

«Κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται την πατρίδα του», προσπάθησε να πει ο δικηγόρος του, με τον Γιώργο Λιάγκα να εκνευρίζεται ακόμη περισσότερο και να ξεσπά λέγοντας: «Μπορείτε να την βγάλετε σας παρακαλώ; Κλείστε τον, δεν τον θέλω! Είναι ένα σοβαρό θέμα γιατί ένας άνθρωπος δεν βαθμολογήθηκε σωστά… αλλά για να δείξουμε ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, όχι σε εμένα αυτά! Έλεος. Με επιχειρήματα αποδεικνύεις αν κάνεις ή δεν κάνεις για μία δουλειά. Όλη αυτή η φαιδρότητα που ζήσαμε τον απομακρύνει… Και βέβαια τιμούμε την ελληνική σημαία αλλά μη την ευτελίζουμε. Την υποτιμούμε έτσι, δεν το αντιλαμβάνεστε;».

Δείτε το βίντεο: