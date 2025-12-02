Έξαλλος ο Δημήτρης Παπανώτας με τη συνέντευξη του Οικονομόπουλου στον Λιάγκα: “Δηλαδή πραγματικά Ελέησον Με”

Ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε την ενόχλησή του για όσα δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα. Ο δημοσιογράφος κατέκρινε τη στάση του τραγουδιστή να υπερτονίζει την πίστη του στον Θεό, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το lifestyle που αντιπροσωπεύει το είδος μουσικής που τραγουδάει.

«Ο Χριστιανισμός θέλει σεμνότητα, να λες “ναι, πιστεύω βαθιά μέσα μου στον Θεό”. Τελεία. Τα “δεν μπορώ”, “πεθαίνω”, “πέφτω κάτω”, “τρελαίνομαι σας λέω, είμαι παραδομένος”… αυτά σημαίνουν ότι κάτι μου συμβαίνει, δεν είμαι στα καλά μου», ξεκίνησε να λέει στην τοποθέτησή του ο Δημήτρης Παπανώτας, σύμφωνα με το zappit.gr.

«Θέλω να σας διαβάσω τους στίχους του ανθρώπου που τρελαίνεται για τον Χριστό: “χωρίς ονόματα και λόγια ας προχωρήσουμε κι ας γνωριζόμαστε μονάχα λίγες ώρες | θέλω τα μάτια μας απόψε να μιλήσουνε κι ούτε την πόρτα του σπιτιού μας να μην κλείσουμε“. Δηλαδή να μας κάνουν και μπανιστήρι. Και μετά λέει “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”. Μα πραγματικά ελέησόν με», συνέχισε στο σχόλιό του στην εκπομπή Happy Day της Τρίτης (2/12).

«Ο Χριστιανισμός, όπως όλα στη ζωή μας, έχει κανόνες. Δεν θα τον πάρουμε εμείς να τον κάνουμε λάστιχο. […] Τι είναι; Ιεραπόστολος; Θέλει να αποδείξει τι και σε ποιον; Καθένας ό,τι πιστεύει το πιστεύει για τον εαυτό του», επισήμανε κλείνοντας ο Δημήτρης Παπανώτας στον αέρα του Alpha.