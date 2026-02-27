Έξαλλο το Nemo με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision – Διέλυσε το τρόπαιο και το επέστρεψε στην EBU μέσα σε χαρτί υγείας

Σε μια τολμηρή κίνηση προχώρησε το Nemo, που χάρισε τη νίκη στην Ελβετία στη Eurovision του 2024.

Λίγο μετά την προειδοποίησή του πως σε περίπτωση που επιτρεπόταν η συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό, θα επέστρεφε το τρόπαιό του στην EBU, όχι απλά έκανε πράξη την απειλή του αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του ελβετικού μέσου blick.ch, το βραβείο φέρεται να έφτασε στη Γενεύη σπασμένο και τυλιγμένο σε χαρτί υγείας.

Από την πλευρά της EBU ζητήθηκαν φωτογραφίες που να αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση του τροπαίου, ωστόσο οι φωτογραφίες δεν έφτασαν ποτέ στον φορέα.

Η επίσημη τοποθέτηση της EBU δεν διέψευσε το περιστατικό, αναφέροντας: «Λυπούμαστε που το Nemo επέστρεψε το τρόπαιο που κέρδισε επάξια το 2024. Σεβόμαστε τις βαθιά ειλικρινείς απόψεις που εξέφρασε το Nemo εκείνη την χρονιά και θα παραμείνει πάντα ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision».