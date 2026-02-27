MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Έξαλλο το Nemo με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision – Διέλυσε το τρόπαιο και το επέστρεψε στην EBU μέσα σε χαρτί υγείας

|
THESTIVAL TEAM

Σε μια τολμηρή κίνηση προχώρησε το Nemo, που χάρισε τη νίκη στην Ελβετία στη Eurovision του 2024.

Λίγο μετά την προειδοποίησή του πως σε περίπτωση που επιτρεπόταν η συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό, θα επέστρεφε το τρόπαιό του στην EBU, όχι απλά έκανε πράξη την απειλή του αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του ελβετικού μέσου blick.ch, το βραβείο φέρεται να έφτασε στη Γενεύη σπασμένο και τυλιγμένο σε χαρτί υγείας.

Από την πλευρά της EBU ζητήθηκαν φωτογραφίες που να αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση του τροπαίου, ωστόσο οι φωτογραφίες δεν έφτασαν ποτέ στον φορέα.

Η επίσημη τοποθέτηση της EBU δεν διέψευσε το περιστατικό, αναφέροντας: «Λυπούμαστε που το Nemo επέστρεψε το τρόπαιο που κέρδισε επάξια το 2024. Σεβόμαστε τις βαθιά ειλικρινείς απόψεις που εξέφρασε το Nemo εκείνη την χρονιά και θα παραμείνει πάντα ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision».

Eurovision Nemo

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Σταμάτης Φασουλής για την καταδίκη του Κώστα Δόξα και την απομάκρυνση από το J2US: Να σχολιάσω την απόφαση της Δικαιοσύνης;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άρης: Η ενημέρωση για τους τραυματίες πριν τον Παναθηναϊκό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κώστας Αντετοκούνμπο: Δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε ενέργεια, πάμε για το επόμενο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 λεπτά πριν

Λαμία: 48χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 λεπτά πριν

Στην Ουάσινγκτον η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενημέρωσε τον Τραμπ για τα βήματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Νικήτας Κακλαμάνης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Η διεκδίκηση θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση