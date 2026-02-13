MENOY

Eurovision – Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που προκρίθηκαν στον εθνικό τελικό

Oλοκληρώθηκε και ο δεύτερος Ημιτελικός του του «Sing for Greece 2026» στην ΕΡΤ που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.

Οι επτά νικητές του δεύτερου Ημιτελικού ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά και είναι οι:

  1. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
  2. «Labyrinth», Mikay
  3. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
  4. «Mad About it», D3lta
  5. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
  6. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
  7. «ASTEIO», ZAF

Οι επτά αυτοί καλλιτέχνες συμπληρώνουν το παζλ του τελικού, από τον οποίο θα προκύψει η ελληνική συμμετοχή στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στην παρουσίαση της βραδιάς ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ στην καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι εμφανίσεις των νικητών

Good Job Nicky – «Dark Side of the Moon»

Labyrinth – Mikay

Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

Mad About It – D3lta

Leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

ZAF – «ASTEIO»

Eurovision 2026

