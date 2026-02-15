MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Eurovision 2026: Ο Akylas με το “Ferto” θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

O Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ο νικητής του Μεγάλου Τελικού «Sing for Greece 2026» και πήρε το «χρυσό» εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Akylas με το «Ferto» πήρε τους 12 βαθμούς τόσο από τη διεθνή όσο και από την ελληνική επιτροπή, ενώ αναδείχθηκε πρώτος και στην ψηφοφορία του κοινού και με 48 βαθμούς βρέθηκε στην 1η θέση.

Ο μεγάλος νικητής αναδείχθηκε από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Eurovision 2026 Ακύλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ημαθία: Έκλεισε ο δρόμος Νάουσα – Σέλι λόγω κατολίσθησης – Δείτε φωτογραφίες

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στην καρναβαλική παρέλαση – Μασκαράδες με ευφάνταστες στολές και τύμπανα – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δανάη Λιβιεράτου: Προφανώς ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Κώστας Δόξας: Τα παιδιά μας να είναι καλά, μακριά από μικροπρέπειες, κακίες και πράγματα που τα βλάπτουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Οι πολίτες επιθυμούν μια Ελλάδα εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι εθνικής υστερίας – Θέλουμε μια λειτουργική σχέση με Τουρκία