Eurovision 2026: Ο Akylas με το “Ferto” θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη

O Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ο νικητής του Μεγάλου Τελικού «Sing for Greece 2026» και πήρε το «χρυσό» εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Akylas με το «Ferto» πήρε τους 12 βαθμούς τόσο από τη διεθνή όσο και από την ελληνική επιτροπή, ενώ αναδείχθηκε πρώτος και στην ψηφοφορία του κοινού και με 48 βαθμούς βρέθηκε στην 1η θέση.

Ο μεγάλος νικητής αναδείχθηκε από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).