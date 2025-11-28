Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

Τις έως τώρα φήμες περί αποχώρησής της από τη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ φαίνεται πως κάνει πλέον πράξη η Ισπανία.

Η χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου, με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός της φορέας (RTVE), έκανε γνωστή την απόφασή της να απέχει από τη διοργάνωση της Βιέννης τον ερχόμενο Μάιο, σε περίπτωση που η EBU εγκρίνει την ισραηλινή συμμετοχή στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος του RTVE, José Pablo López, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Θέλω να θίξω ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: τη συστηματική μη συμμόρφωση του Ισραήλ με τους ίδιους τους κανόνες του διαγωνισμού. Το Ισραήλ τον έχει χρησιμοποιήσει πολιτικά, έχει προσπαθήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα και δεν έχει τιμωρηθεί για αυτή τη συμπεριφορά, η οποία συμβαίνει τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε εμπλακεί σε αυτή τη χρήση του διαγωνισμού θα είχε τιμωρηθεί και θα είχε προσωρινά αποβληθεί».

«Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή της EBU, Noel Curran , για την επιστολή που μου έστειλε την περασμένη Δευτέρα, στην οποία αναγνώρισε ότι, χάρη στις πιέσεις του RTVE, θα ληφθούν ορισμένα μέτρα για την αποτροπή της κυβερνητικής παρέμβασης και της πολιτικής χρήσης του διαγωνισμού, εκτός από τις νοθευμένες ψήφους που είχαν σημειωθεί.

Θέλω να δηλώσω εδώ ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν, ούτε εγγυώνται ότι η παρέμβαση από μια κυβέρνηση όπως του Ισραήλ ή οποιασδήποτε άλλης δεν μπορεί να συμβεί ξανά. Χρειάζονται περισσότερα μέτρα και αυτή είναι η πρόταση που θα φέρουμε στην επόμενη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Δεκεμβρίου», σημείωσε.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται πως το RTVE είχε ανακοινώσει πριν από μερικές εβδομάδες τη λίστα των καλλιτεχνών που θα συμμετείχαν στον ισπανικό εθνικό τελικό. Όλο αυτό φαίνεται πια πως ματαιώνεται και θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά -από τη θέσπιση των ημιτελικών το 2004- που μία Big5 θα απέχει από τη Eurovision, μειώνοντας τον αριθμό των χωρών στον Μεγάλο Τελικό στις 25 (υπόλοιπες Big4 + τη νικήτρια, Αυστρία).

Στο ίδιο μονοπάτι και η Σλοβενία – Ερωτηματικό για Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία και Ισλανδία

Την ίδια σκληρή και ανένδοτη στάση φαίνεται πως κρατά και η Σλοβενία επί του θέματος, αφού στον ετήσιο προϋπολογισμό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (RTVSLO) για το 2026 δεν προβλέπεται κανένα σχετικό κονδύλιο για τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision.

Η μικρή πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία είχε κάνει γνωστή τη θέση της, στεκόμενη απέναντι στην απόφαση της EBU να δεχθεί το Ισραήλ κανονικά στον διαγωνισμό.

Παράλληλα, ερωτηματικό παραμένει ακόμη γύρω από τις συμμετοχές του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας και της Ισλανδίας, που είχαν επίσης τεθεί στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού.

Τέλος, σημειώνεται πως, σε απαντητικό mail που λαμβάνουν όσοι εγγράφονται για την προπώληση των εισιτηρίων για την επόμενη Eurovision, η οποία θα ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου, η EBU αναφέρει πως “περίπου 35 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή διεκδικώντας τη νίκη”, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει σούσουρο μεταξύ των Eurofans.

Πολλοί επισημαίνουν πως αυτή είναι μια άτυπη παραδοχή των ιθυνόντων πως αφενός θα δεχθούν κανονικά το Ισραήλ στον διαγωνισμό, αφετέρου θα υπάρξουν τελικά οι απειλούμενες αποχωρήσεις από κάποιες χώρες.

Αν κάτι τέτοιο συμβεί και έχουμε πράγματι 35 χώρες στην επόμενη Eurovision, θα είναι ο χαμηλότερος αριθμός συμμετοχών από το 2004, τότε που είχαμε 36 χώρες και μόλις έναν ημιτελικό.

Πηγή: Zappit.gr