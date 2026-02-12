Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Α’ Ημιτελικός;

Στη μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης ρίχτηκαν το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου αρκετά προγράμματα, με τα περισσότερα βλέμματα, ωστόσο, να βρίσκονται στραμμένα στη Eurovision.

Συγκεκριμένα, χθες πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ημιτελικός της διαδικασίας για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026.

Εφτά καλλιτέχνες ήταν αυτοί που πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ενώ αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να διεξαχθεί ο Β’ Ημιτελικός.

Πώς τα πήγε, όμως, ο Α’ Ημιτελικός στην τηλεθέαση;

Η ΕΡΤ1 κατέγραψε χθες στην prime time μέσο όρο 15,1% και πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν ο Άγιος Έρωτας με μέσο όρο 12,3% και το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με 11,3%.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι βρέθηκε στο 12,1%, ενώ το MasterChef στο 10,8%. Το Grand Hotel είχε 9%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 7,4%, το Τότε και Τώρα 6,9% και το Real View 0,6%.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις μετρήσεις τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό και στο σύνολο για όλες τις εκπομπές, σε όλες τις ζώνες!

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.