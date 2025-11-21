Eurovision 2026: Επιστρέφουν οι επιτροπές στους ημιτελικούς, μέχρι 10 ψήφους ανά κάρτα SIM ανακοίνωσε η EBU

Στην αυστηροποίηση των κανονισμών ψηφοφορίας προχωρά η EBU εν όψει της επετειακής 70ης διοργάνωσης της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Μετά τη σωρεία αντιδράσεων που προκάλεσαν ορισμένα κραυγαλέα ύποπτα παραδείγματα στους βαθμολογικούς πίνακες των τελευταίων τριών διοργανώσεων, οι ιθύνοντες του μουσικού διαγωνισμού με δελτίο Τύπου που απέστειλαν σήμερα (21/11) ανακοίνωσαν πως οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν στους δύο Ημιτελικούς και μάλιστα θα έχουν κατά το ήμισυ (50%) λόγο στα αποτελέσματα.

Αυτό σημαίνει πως ξανά μετά από τρία χρόνια οι κριτικές επιτροπές και το televoting θα ορίζουν σε αναλογία 50-50 τις λίστες των 10+10 χωρών που θα προκρίνονται στον Μεγάλο Τελικό από τους δύο Ημιτελικούς, κάτι που από το 2022 είχε αφεθεί εντελώς στα χέρια του κοινού λόγω αντιδράσεων.

Το μέτρο της 50-50 αναλογίας στην ψηφοφορία κοινού και επιτροπών ίσχυε από το 2009 έως το 2022. Όταν όμως κάποιες χώρες έκαναν λόγο για παράλογες και ύποπτες ανταλλαγές ψήφων μεταξύ ορισμένων συμμετοχών, η EBU είχε αποφασίσει να αφήνει το κοινό να αποφασίζει ποιες χώρες θέλει να δει στον Μεγάλο Τελικό και ποιες όχι. Κάτι που φαίνεται να παίρνει ξανά πίσω.

Έως 10 μηνύματα ανά κάρτα SIM

Παρότι στις πρόσφατες αντιδράσεις ορισμένων ραδιοτηλεοπτικών φορέων για τις 20 ψήφους ανά κάρτα SIM που δικαιούται να στείλει ένας τηλεθεατής, για να στηρίξει την αγαπημένη ή τις αγαπημένες του συμμετοχές, η EBU είχε απαντήσει αμυντικά, θέλοντας να προστατεύσει τη θέση της, φαίνεται πως και εδώ κάνει τελικά πίσω.

Από τη διοργάνωση της Βιέννης και έπειτα, κάθε τηλεθεατής θα έχει πλέον τη δυνατότητα να στείλει έως 10 ψήφους στα αγαπημένα του τραγούδια και όχι 20.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αξιοπιστία του βαθμολογικού αποτελέσματος, αφού κάποιος που επιθυμεί να “εξαγοράσει” ψήφους θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη επιρροή-ζημία στην ψηφοφορία σε σχέση με έναν απλό τηλεθεατή που ψηφίζει μία ή δύο φορές για την αγαπημένη του συμμετοχή (επειδή ενδεχομένως δεν έχει και την πρόθεση ή τη δυνατότητα να ξοδέψει περισσότερα χρήματα).

Με λίγα λόγια, είναι εντελώς άδικο ένα τραγούδι να αρέσει σε 10 άτομα τα οποία θα στείλουν 1 ψήφο ο καθένας (άρα συνολικά 10) και ένα άλλο τραγούδι που αρέσει σε ένα άτομο να παίρνει 20 ψήφους επειδή αυτό το ένα άτομο μπόρεσε να ψηφίσει 20 φορές.

Αυτόματα κάτι τέτοιο θα δώσει στο δεύτερο τραγούδι υψηλότερη βαθμολογία στο televoting μιας χώρας, παρότι ψηφίστηκε μόνο από ένα άτομο (απλώς περισσότερες φορές).

7 μέλη ανά εθνική επιτροπή – Τουλάχιστον 2 μέλη μεταξύ 18-25 ετών

Επιστρέφοντας στο ζήτημα των επιτροπών, η EBU ανακοίνωσε παράλληλα την αύξηση των μελών ανά εθνική επιτροπή από τα 5 στα 7 μέλη. Επιπλέον, τουλάχιστον δύο από τα επτά μέλη οφείλουν να ανήκουν στο ηλικιακό όριο των 18-25 ετών.

Με αυτόν τον τρόπο, η EBU θέλει να δώσει περισσότερη φωνή στο μουσικό γούστο των νεαρότερων ηλικιών, ενώ τονίζει πως οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα πρέπει να φροντίσουν το επαγγελματικό υπόβαθρο των 7 κριτών να μην περιορίζεται μόνο σε αυτό των τραγουδιστών ή των συνθετών αλλά να επεκταθεί και στους καθηγητές μουσικής, στους χορογράφους, στους σκηνοθέτες και στους κριτικούς μουσικής.

Αυστηρότεροι κανόνες στους τρόπους διαφήμισης και προώθησης των συμμετοχών

Την ίδια ώρα, η EBU ανακοίνωσε και την αυστηροποίηση του πλαισίου που αφορά στη διαφήμιση και προώθηση των συμμετοχών. Πλέον, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων πηγών (κυβερνήσεις, πρακτορεία, ΜΚΟ) στις επικοινωνιακές καμπάνιες των τραγουδιών και των καλλιτεχνών.

Αν και η ανακοίνωση δεν αναφέρει ονομαστικά το Ισραήλ, η αλήθεια είναι πως στις τελευταίες δύο διοργανώσεις, οι συμμετοχές της χώρας διαφημίστηκαν ευρέως μέσω διαφημιστικών σποτ στο YouTube και στο TikTok, προωθημένα από την ισραηλινή κυβέρνηση, καλώντας τους πολίτες ανά τον κόσμο να στηρίξουν το τραγούδι τους.

Λοιπές ανακοινώσεις

Κλείνοντας, η EBU ενημερώνει πως η κλήρωση των δύο ημιτελικών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου, ενώ η οριστική διορία για την κυκλοφορία των τραγουδιών για τη Eurovision του 2026 έχει οριστεί η 9η Μαρτίου. Οποιαδήποτε επίσημη συμμετοχή δεν έχει κυκλοφορήσει έως εκείνη την ημερομηνία, αυτόματα θα αποκλειστεί από τη διοργάνωση.

Τέλος, η αναλυτική λίστα με τις χώρες που θα συμμετάσχουν στην επετειακή 70η διοργάνωση στη Βιέννη θα ανακοινωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, με το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ να εκκρεμεί, ενώ αυστηρότερο πλαίσιο αναμένεται να υιοθετηθεί στο κομμάτι των στίχων και της σκηνικής απόδοσης των τραγουδιών, για την αποφυγή πολιτικών αναφορών και παρεξηγήσεων στο μέλλον.

