Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 11 καλλιτέχνες που σκοπεύουν να καταθέσουν τραγούδι στον ελληνικό τελικό

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και αρκετοί είναι οι καλλιτέχνες που θέλουν να ανέβουν στη σκηνή του πιο λαμπερού μουσικού θεσμού της Ευρώπης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής “Buongiorno”, το οποίο και προβλήθηκε την Παρασκευή (24/10), καλλιτέχνες από δισκογραφικές εταιρείες αλλά και ανεξάρτητοι, σκοπεύουν να καταθέσουν τη δική τους συμμετοχή στον ελληνικό τελικό.

Τα πρώτα ονόματα που έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον είναι τα παρακάτω:

-Μαρσώ

-Good Job Nicky

-Joanne

-Mikay

-Claydee

-Τάνια Μπρεάζου

-Zaf

-Charis Savva

-Mailan

-Πέννυ Μπαλτατζή

-Αλεξάνδρα Σιετή

Δείτε το σχετικό βίντεο: