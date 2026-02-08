MENOY

MEDIA NEWS

Eurovision 2026: Αυτό είναι το “Jalla” από την Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

|
THESTIVAL TEAM

Πανέτοιμη να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 φαίνεται πως είναι η Αντιγόνη, καθώς το βράδυ της Κυριακής παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένο το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί.

Πρόκειται για το “Jalla”, ένα δυναμικό κομμάτι που υπογράφουν η ίδια η Antigoni Buxton, μαζί με τους Connor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos. Το τραγούδι έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού στα social media, ενώ οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι η Κύπρος κατεβαίνει με μία ιδιαίτερα φρέσκια και μοντέρνα πρόταση.

Eurovision 2026 Κύπρος

