Eurovision 2026: Αυτή είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
THESTIVAL TEAM
Το ΡΙΚ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) την τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision της Βιέννης.
Μέσω σχετικής ανάρτησης στο Instagram, η κυπριακή ραδιοτηλεόραση γνωστοποίησε πως η Αντιγόνη (Antigoni Buxton) θα ταξιδέψει με τα χρώματα της Μεγαλονήσου στην Αυστρία τον ερχόμενο Μάιο.
