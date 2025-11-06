Eurovision 2026: Αυτή είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Το ΡΙΚ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) την τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision της Βιέννης.

Μέσω σχετικής ανάρτησης στο Instagram, η κυπριακή ραδιοτηλεόραση γνωστοποίησε πως η Αντιγόνη (Antigoni Buxton) θα ταξιδέψει με τα χρώματα της Μεγαλονήσου στην Αυστρία τον ερχόμενο Μάιο.