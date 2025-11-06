MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Eurovision 2026: Αυτή είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

|
THESTIVAL TEAM

Το ΡΙΚ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) την τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision της Βιέννης.

Μέσω σχετικής ανάρτησης στο Instagram, η κυπριακή ραδιοτηλεόραση γνωστοποίησε πως η Αντιγόνη (Antigoni Buxton) θα ταξιδέψει με τα χρώματα της Μεγαλονήσου στην Αυστρία τον ερχόμενο Μάιο.

Eurovision 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Προπονητής Γιουνγκ Μπόις: Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ γρήγορα εξτρέμ – Πρέπει να μπλοκάρουμε τον Κωνσταντέλια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κεντζιόρα και Καμαρά με Γιουνγκ Μπόις

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Χρήστος Ζαμπούνης: Κάθε φορά που είμαι σε ένα τραπέζι, ζητώ από όλους να βάλουν τα κινητά σε σίγαση

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Νέα συντριβή αεροσκάφους στις ΗΠΑ με 12 νεκρούς: Αποκολλήθηκε ο κινητήρας πριν την απογείωση, συγκλονιστικά βίντεο

ΖΩΔΙΑ 18 ώρες πριν

Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει ανατροπές -Τα τρία ζώδια που δοκιμάζονται επαγγελματικά τον Νοέμβριο