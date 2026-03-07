MENOY

MEDIA NEWS

Επίθεση στο συνεργείο του ΟΡΕΝ στη Βηρυτό: “Έχουμε πρόβλημα”, πρόλαβε να πει η δημοσιογράφος πριν διακοπεί η σύνδεση

|
THESTIVAL TEAM

Αντιμέτωπο με μία on camera επίθεση ήρθε το συνεργείο του ΟΡΕΝ στη Βηρυτό, την ώρα που η Μαρία Καρχιλάκη μετέδιδε το ρεπορτάζ στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων το βράδυ της Παρασκευής (06/03).

Η δημοσιογράφος βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση με την Αθήνα και συνομιλούσε με την Εύα Αντωνοπούλου, όταν άντρας έβαλε το χέρι του μπροστά στον τηλεοπτικό φακό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για εκτοπισμένους πολίτες που απαίτησαν να φύγει το συνεργείο από την περιοχή, με αποτέλεσμα να διακοπεί απότομα η μετάδοση.

«Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε εδώ», πρόλαβε να πει η Μαρία Καρχιλάκη στη ζωντανή σύνδεση, την ώρα που χέρια έκλειναν βίαια την κάμερα και η εικόνα χάθηκε.

«Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι, τους αφήνουμε να πάμε σε ένα ασφαλές σημείο», ανέφερε από το στούντιο της Αθήνας η Εύα Αντωνοπούλου, προχωρώντας στο ρεπορτάζ.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Βηρυτός

