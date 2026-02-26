“Εντοπίστηκε”: Στον αέρα το συγκλονιστικό τρέιλερ της Αγγελικής Νικολούλη για τη Λόρα

Στον αέρα βρίσκεται το νέο τρέιλερ της δημοσιογράφου Αγγελική Νικολούλη για την υπόθεση της Λόρα, μέσα από την εκπομπή Φως στο Τούνελ.

Στο σύντομο βίντεο προαναγγέλλονται εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση, με τη λέξη «Εντοπίστηκε» να προβάλλεται ως βασικό μήνυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα βρέθηκε στη Γερμανία, γεγονός που δίνει τέλος στην αναζήτησή της.

Περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες εντοπισμού και το παρασκήνιο της υπόθεσης αναμένονται να παρουσιαστούν στην εκπομπή της Παρασκευής, 27 Φεβρουαρίου, όπου θα μεταδοθεί εκτενές ρεπορτάζ.

Δείτε το τρέιλερ: