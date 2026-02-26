MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

“Εντοπίστηκε”: Στον αέρα το συγκλονιστικό τρέιλερ της Αγγελικής Νικολούλη για τη Λόρα

|
THESTIVAL TEAM

Στον αέρα βρίσκεται το νέο τρέιλερ της δημοσιογράφου Αγγελική Νικολούλη για την υπόθεση της Λόρα, μέσα από την εκπομπή Φως στο Τούνελ.

Στο σύντομο βίντεο προαναγγέλλονται εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση, με τη λέξη «Εντοπίστηκε» να προβάλλεται ως βασικό μήνυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα βρέθηκε στη Γερμανία, γεγονός που δίνει τέλος στην αναζήτησή της.

Περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες εντοπισμού και το παρασκήνιο της υπόθεσης αναμένονται να παρουσιαστούν στην εκπομπή της Παρασκευής, 27 Φεβρουαρίου, όπου θα μεταδοθεί εκτενές ρεπορτάζ.

Δείτε το τρέιλερ:

Αγγελική Νικολούλη Λόρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος που είχε καταδικαστεί σε 28 χρόνια και χρηματική ποινή 180.000 ευρώ

ΠΑΙΔΕΙΑ 1 ώρα πριν

Το Teen Business School του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

“Η χειρότερη μέρα της ζωής μου”: Εννέα χρόνια από το δυστύχημα στην Αθηνών-Λαμίας με την Porsche

ΠΑΙΔΕΙΑ 3 ώρες πριν

Έναρξη εαρινού εξαμήνου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ημέρα Δικτύωσης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

“Σημασία στην πολιτική έχουν μόνο τα έργα”: Η ανάρτηση Γεωργιάδη για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και η απάντηση σε Καρυστιανού για το debate