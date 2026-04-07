Ένταση ανάμεσα σε Αρναούτογλου και Λιανό στο ραδιόφωνο: “Πολιτικοποιείς την εκπομπή, νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς”

Μία έντονη συζήτηση είχαν ζωντανά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής τους εκπομπής με αφορμή πολιτικά ζητήματα.

Τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου προβλήθηκε στο «Πρωινό» απόσπασμα του διαλόγου των δύο παρουσιαστών από τον Sfera 102,2.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε ένταση, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αναφέρει για τον συνάδελφό του «είσαι μία σύγχρονη αντιπολίτευση».

Τότε, ο Γιώργος Λιανός απάντησε πως έχει μιλήσει δημόσια με θετικά σχόλια για τη Νέα Δημοκρατία και κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι πολιτικοποιεί την εκπομπή με τα λεγόμενά του.

Ακολουθεί ο διάλογός τους:

Γιώργος Λιανός: Ό,τι είπες εσύ το πρωί, το είπε ο Μητσοτάκης μετά από 7 ώρες

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Είσαι μία σύγχρονη αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, και καλά κάνεις

Γ.Λ: Δεν είμαι μια σύγχρονη αντιπολίτευση

Γ.Α: Όχι, όχι, όχι

Γ.Λ: Εσύ με βάζεις σε αυτή τη θέση, γιατί σου αρέσει να διχάζεις… Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή και είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνεις

Γ.Α: Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή, κάθε φορά που λέμε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία είσαι απέναντι. Δεν έχεις πει ποτέ και κάτι καλό, αλλά δικαίωμά σου

Γ.Λ: Έχω πει πολλά καλά. Έχω πει πολλά καλά για τη Νέα Δημοκρατία

Γ.Α: Εγώ δεν θυμάμαι κανένα, αλλά πάντως θέλω να ξέρεις ότι δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο Γιώργο, μόνο από τον Παναγή για να γελάτε

Γ.Λ: Έχω μάθει πάρα πολύ να έχω αντίλογο και έχω μάθει να στηρίζομαι και σε αντικειμενικά επιχειρήματα

Γ.Α: Ωραία. Όταν θα μάθεις λοιπόν να έχεις αντίλογο, τότε θα απαντήσεις σε αυτά που σου λέω και μην μιλάς με τον Παναγή, ωραία; Σε ακούω, απαντάω. Τι πρέπει να κάνω; Πώς είναι η συζήτηση δηλαδή, τι πρέπει να κάνω; Δεν κατάλαβα, να χορεύω;

Γ.Λ: Μόλις μου είπες ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο, σου λέω «έχω μάθει στον αντίλογο» και μετά επαναλαμβάνεις ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο

Γ.Α: Μα αυτό σου λέω λοιπόν, ότι αυτό που κάνουμε είναι συζήτηση. Μου λες «δεν έχω μάθει να κάνω συζήτηση», αφού συζήτηση κάνουμε. Τι κάνουμε; Σε ακούω, απαντάω. Νομίζω, ότι λίγο πρέπει να ξανακοιμηθείς όμως, σου το ξαναλέω

Γ.Λ: Ίσως δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου, έχεις έρθει σερί;

Γ.Α: Κοιμήθηκα πολύ καλά

