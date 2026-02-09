Ενοχλημένη με τους συμπαίκτες της στο Survivor η Κέλλυ: “Αφού δεν έβλεπαν τηλεόραση, πώς ξέρουν ότι είμαι ο πιο αδύναμος κρίκος;”

Ενοχλημένη με τους νέους παίκτες φάνηκε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor η Κέλλυ Μποφίλιου.

Η παίκτρια των «Αθηναίων», που είναι υποψήφια για αποχώρηση, δεν εξεπλάγη με το αποτέλεσμα. Ωστόσο, αναρωτήθηκε πώς οι καινούργιοι συμπαίκτες της που την ψήφισαν, γνώριζαν ότι είναι ο αδύναμος κρίκος της ομάδας. Όπως έχουν πει, δεν παρακολουθούν τηλεόραση. Η ίδια πάντως νιώθει σίγουρη ότι θα παραμείνει στο ριάλιτι επιβίωσης.

Συγκεκριμένα, η Κέλλυ Μποφίλιου είπε στην κάμερα κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου, που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου: «Υποψήφια, ok το περίμενα από τους δικούς μου. Αυτό που ενόχλησε είναι από τους καινούργιους. Αφού δεν έχουν δει τηλεόραση, πού ξέρουν ότι είμαι εγώ ο πιο αδύναμος κρίκος; Δεν είμαι αγχωμένη γιατί μας δίνεται αβάντα δύο εβδομάδες. Έξι υποψήφιοι, φεύγει ένας. Δεν νομίζω να είμαι εγώ. Έχω και γενέθλια και έχω σκοπό να τα περάσω εδώ».

