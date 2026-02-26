Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η Βιέννη για τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision

Οι θεατές του 70ού διαγωνισμού της Eurovision, που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στη Βιέννη, θα πρέπει να αναμένουν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, παρόμοια με τους ελέγχους στα αεροδρόμια, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές και η αυστριακή αστυνομία.

«Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε μια ασφαλή εκδήλωση και αυτό θα πρέπει να το εγγυηθούμε» είπε ο Λίνγκενς Όλιβερ Λίνγκενς, ο διευθυντής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της αυστριακής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ORF, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Καθημερινά, μόνο στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, τη Στάτχαλε, που δεν απέχει πολύ από το κέντρο της πόλης, θα αναπτύσσονται 500 πράκτορες ασφαλείας. Το κοινό δεν θα επιτρέπεται να φέρει καμία τσάντα στον χώρο. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα αναπτυχθούν επίσης στην πόλη, πριν ακόμη από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που είναι προγραμματισμένος για την εβδομάδα 12-16 Μαΐου.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής της Βιέννης Ντίτεφ Τσέφαν υπογράμμισε ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή» για τη Eurovision. Όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες «είναι σε στενή επαφή με τους εθνικούς και διεθνείς εταίρους μας», για κάθε ενδεχόμενο, πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας για την ισραηλινή αντιπροσωπεία, ο Λίνγκενς απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, λέγοντας ότι «η ασφάλεια όλων των αντιπροσωπειών είναι προφανώς πολύ σημαντική».

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, εν μέρει λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, το οποίο κατηγορήθηκε από ορισμένες χώρες ότι χειραγώγησε την ψήφο του κοινού στον διαγωνισμό του 2025 και, επίσης, ότι κατέπνιξε την ελευθερία του Τύπου κατά τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Αυστρία ήταν η νικήτρια του περσινού διαγωνισμού, που φιλοξενήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας, χάρη στην ερμηνεία του καλλιτέχνη JJ. Φέτος θα εκπροσωπηθεί από τον 19χρονο Κόσμο ο οποίος είπε ότι υλοποιείται έτσι «ένα όνειρο που είχε ανέκαθεν». Θα ερμηνεύσει στα γερμανικά το “Tanzschein”, ένα χορευτικό κομμάτι και υποσχέθηκε ότι «θα τα δώσει όλα» για να προσφέρει άλλη μια νίκη στη χώρα του.

«Αλλά ο κόσμος θα αποφασίσει», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ