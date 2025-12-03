Έλενα Χριστοπούλου: Όταν βγαίνουν δικόγραφα σε εκπομπές, θα γίνεις ένα κω…χαρτο σε τραπέζια, μόνιμη ξεφτίλα

Η Έλενα Χριστοπούλου προτίμησε να κάνει ιδιαιτέρως αιχμηρή, αλλά σαφή τοποθέτηση στο Real View του OPEN, τη νύχτα της Τετάρτης, με αφορμή τη συζήτηση για τις προσωπικές ζωές επωνύμων και τον τρόπο που αυτές διαχειρίζονται κυρίως από τις τηλεοπτικές εκπομπές.

Ειδικότερα, η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αυτή είναι η δουλειά που κάνουν πάρα πολύ άνθρωποι στα τραπέζια που κάθονται (σ.σ. στην τηλεόραση). Συζητάνε για τις ζωές των άλλων και για τα διάσημα πρόσωπα, αυτό γίνεται σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο στην Ελλάδα”.

“Στις ώρες που είναι μια εκπομπή πρωινή, καθημερινή, έχουν και προσωπικές στιγμές διασήμων ανθρώπων. Όταν δίνεις δικόγραφα, όταν βγαίνουν δικόγραφα, όταν γίνεσαι splatter στα γραφεία των δημοσιογράφων… αυτό τρως μετά. Και όποιος το κάνει αυτό πρώτος, έτσι γίνεται για τον απέναντι του και θα έχει και τις συνέπειες”.

“Θα γίνεις ένα κω…χαρτο σε τραπέζια ανθρώπων που δεν σε ξέρουν, που δεν ξέρουν τίποτα για σένα πίσω από μια κλειστή πόρτα εταιρείας, σπιτιού, καμαρινιού και τα λοιπά και θα γίνεσαι αυτή η μόνιμη ξεφτίλα από ανθρώπους. Αυτό όμως είναι νομοτελειακό, γίνεται σε όλο τον πλανήτη” πρόσθεσε ακόμα η Έλενα Χριστοπούλου στο νέο επεισόδιο για το Real View του OPEN, τη νύχτα της Τετάρτης.