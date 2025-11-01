Εκατομμυριούχος: Η ερώτηση των 15.000 ευρώ που προκάλεσε αναστάτωση-Δεν την απάντησε ούτε το κοινό

Γρίφος για δύσκολους λύτες αποδείχτηκε η ερώτηση των 15.000 ευρώ στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Εκατομμυριούχος» το βράδυ του Σαββάτου 1/11.

Η ερώτηση, που θεωρήθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, δεν απαντήθηκε ούτε από την παίκτρια ούτε από το κοινό, προκαλώντας αίσθηση στους τηλεθεατές.

Εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα, ποιο άλλο μέρος του ανθρώπινου σώματος έχει μοναδικό αποτύπωμα;

Οι 4 απαντήσεις

Η δυσκολία του ερωτήματος, ήταν τέτοια που έκανε την παίκτρια να μην ρισκάρει την απάντηση. Το κοινό επέλεξε το μάτι ενώ η παίκτρια την Πατούσα.

Η σωστή απάντηση ωστόσο ήταν η Γλώσσα.



Η παίκτρια κέρδισε το ποσό των 10.000 ευρώ.

Πηγή: gossip-tv.gr