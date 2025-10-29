Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη “Γη της Ελιάς”

Η Δώρα Χρυσικού παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα “On Time” και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου και μεταξύ άλλων μίλησε για την απόφασή της να αποχωρήσει έπειτα από χρόνια από τη δημοφιλή σειρά του Mega, «Η Γη της Ελιάς».

Η ηθοποιός υποδυόταν την “Αρετή Καπερνάρου” που αν και “στρίγγλα”, αγαπήθηκε πολύ από το τηλεοπτικό κοινό.

«Η Βάνα Δημητρίου έγραψε ένα ρόλο, τον έπαιξα εγώ, τροφοδοτήθηκε από μένα, εγώ από αυτήν, οπότε είναι κάτι αμφίδρομο. Εγώ είμαι πολύ ευγνώμων στην Αρετή. Την Αρετή την αγάπησα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένας ρόλος που θα με ακολουθεί. Ακόμα και σήμερα μου μιλάει ο κόσμος. Και μου λένε ότι ήδη τους λείπω. Τους λείπει αυτή η τρέλα της Αρετής.

Εμένα η Αρετή μού έκανε παρέα στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Οπότε, την έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου. Οι μέρες που έκανα τα τελευταία γυρίσματα ήταν πολύ φορτισμένες συναισθηματικά. Εγώ πήρα την απόφαση να τελειώσει, επειδή δεν είχα άλλο κουράγιο πια με τα πέρα-δώθε στην Κύπρο. Ένιωθα κάπως ότι είχα ξεμείνει και από ενέργεια και ό,τι είχα να δώσω το είχα δώσει σε αυτόν το ρόλο».

Σημειώνεται ότι έπειτα από τέσσερα χρόνια επιτυχημένης πορείας, η Δώρα Χρυσικού αποχαιρέτησε τον ρόλο της “Αρετής Καπερνάρου”. Η ηθοποιός ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη δημοφιλή μέσα από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Αυτό είναι ένα μήνυμα αποχαιρετισμού. Εγώ έχω ολοκληρώσει τα γυρίσματα στη “Γη της Ελιάς”. Εσείς τι τελευταίο επεισόδιο της Αρετής Καπερνάρου θα το δείτε πολύ σύντομα στους δέκτες σας. Έχουν βγει αρκετά spoiler για το πώς πεθαίνει η Αρετή. Η Αρετή όντως πεθαίνει, δολοφονείται αλλά εγώ δε μπορώ να πω περισσότερα γιατί δε θέλω να χαλάσω την έκπληξη.

Είναι ένα επεισόδιο μεγάλης έντασης, πολύ συγκινητικό που φτιάχτηκε με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι και τιμάει πολύ την έξοδο αυτού του τόσου ιδιαίτερου ρόλου, όπως ήταν αυτός της Αρετής. Εγώ, ως Δώρα Χρυσικού θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη το τηλεοπτικό κοινό που μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης και κράτησε την Ελιά σε ψηλά νούμερα τηλεθέασης όλα αυτά τα χρόνια…

Η Ελιά για μένα θα είναι πάντα ένας σταθμός στην καριέρα και τη ζωή μου και η Αρετή Καπερνάρου θα είναι μάλλον για τα επόμενα χρόνια ένας ρόλος που θα με χαρακτηρίζει περισσότερο από οποιονδήποτε έχω κάνει στην τηλεόραση. Σηματοδοτεί και την περιπέτεια της υγείας μου και την ίαση, οπότε είναι κάτι που δε θα ξεχαστεί» ανέφερε στο βίντεο που μοιράστηκε η Δώρα Χρυσικού, στο οποίο έδειχνε ιδιαίτερα συγκινημένη.



«Το αντίο. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Ήρθε η στιγμή να χαιρετίσω την αγαπημένη μου σειρά Γη της Ελιάς και την Αρετή Καπερνάνου Έναν ρόλο που αγάπησα και πάλεψα πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Καλή αντάμωση παίδες» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δώρα Χρυσικού.